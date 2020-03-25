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В Астрахани будут судить экс-министра, фиктивно принявшего на работу спасателями 20 спортсменов. Бывшему начальнику главного управления МЧС России по Астраханской области Игорю Евстафьеву предстоит ответить за злоупотребление должностными полномочиями.

Экс-глава так ратовал за спортивные достижения своих сотрудников, что на должности спасателей принял аж 20 профессиональных спортсменов. Однако числились они в ведомстве на особых условиях и только на бумаге. На работу не ходили - появлялись лишь на ведомственных спортивных соревнованиях. Тем не менее зарплату получали регулярно.

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Как сообщили "РГ" в СУ СКР по региону, фиктивным спасателям в течение девяти лет было выплачено 24 миллиона рублей.

Пока все это лишь "предварительные данные". Но следователи уже установили: таким образом "спасатели"-спортсмены работали все это время. Да, они действительно участвовали в соревнованиях по пожарно-прикладному и спасательному спорту, регулярно побеждали в ведомственных состязаниях. А за заработанные в копилку астраханского МЧС кубки и медали им помимо зарплаты начислялись премии. При этом спасательная служба Астраханской области считалась одной из лучших в стране.

Сам глава МЧС, занимавший должность с 2010 года, также написал заявление об отставке по собственному желанию. И после увольнения переехал на родину, в Ростовскую область. Сегодня он является действующим начальником управления по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область

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