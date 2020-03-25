Каждого радует, когда в его городе строятся детсады, ремонтируются дороги, расцветают клумбы. Но порой не приходит в голову простая мысль: никакие бюджетные вливания не гарантируют благополучия, если на территории не будет расти и развиваться бизнес.

Мы уже немного подзабыли мироощущение конца 1990-х, когда о цветниках вообще не думали: главным было иметь работу со стабильной зарплатой. В то время в выигрыше оказались города, где выжили крупные предприятия. Потом они встали на ноги и вытянули за собой и соцсферу, и малый бизнес. Этот посыл и сегодня актуален: чем больше на территории рабочих мест с достойной оплатой, тем стабильнее социально-экономическое положение и выше качество жизни.

Власти уральских регионов это хорошо понимают и стремятся стимулировать предпринимательское сообщество к повышению социальной ответственности. Так, губернатор Челябинской области Алексей Текслер в начале года выступил с инициативой снизить на 30 процентов цены на продукты питания местного производства, и бизнес пошел ему навстречу (к слову, по данным Росстата, стоимость потребительской корзины на Южном Урале сейчас наименьшая среди субъектов УрФО). А в конце февраля, выступая на заседании правления союза промышленников и предпринимателей, глава региона настоятельно рекомендовал владельцам заводов удвоить инвестиции в модернизацию производств и в 1,5 раза поднять зарплату к 2024 году.

Речь, понятно, не о том, что губернатор сказал: "Надо!", а олигархи ответили: "Есть!" Власти готовы поощрять ответственных предпринимателей, поддерживать их важнейшие проекты, одним словом, развивать государственно-частное партнерство в самом широком смысле.

- Правительство области в дополнение к существующим мерам поддержки готово разработать новые, которые смогут обеспечить стабильные условия для инвесторов, - заверил Текслер.

В Свердловской области только сумма стимулирующих налоговых льгот, предоставленных бизнесу в 2019 году, оценивается в 12,5 миллиарда рублей, а объем федеральных средств, привлеченных в реальный сектор, в том числе при поддержке региональных властей, превысил 14,5 миллиарда рублей - на 2,4 миллиарда больше, чем годом ранее.

- Все, что мы делаем для роста предпринимательской инициативы, улучшения делового климата, инвестиционного продвижения Среднего Урала, мы делаем для того, чтобы создать необходимую базу для роста качества жизни людей. Бизнес должен увидеть себя в реализации задач, которые поставил президент, - говорит губернатор региона Евгений Куйвашев.

В Тюменской области за десять лет утроили объем промышленного производства, догнав исторически индустриально развитую Свердловскую. В значительной степени это результат того, что господдержка предпринимательской инициативы в Западной Сибири носит просто беспрецедентный размах. Что важно: тюменские власти не отдают никому предпочтений - преференции и сопровождение получают и крупнейшие инвесторы, и микробизнес, нарождающийся в селе.

Алексей Медведев/РГ

- Мы будем и дальше развивать меры поддержки предпринимательства, понимая, что главная цель - создание новых рабочих мест, - отмечает губернатор Александр Моор. - Все решения принимаются после обсуждения в предпринимательском сообществе, чтобы сконцентрировать ресурсы на самых прорывных направлениях.

И это тоже очень важно: монолог чиновников нынче не в тренде. Деловые люди - наиболее активная и инициативная часть общества, и она хочет быть услышанной. Власть к общению на равных готова. Так, в Екатеринбурге в начале марта прошел форум под названием "Большой открытый диалог", где бизнесмены могли задать любые вопросы, высказать претензии, внести предложения представителям власти. В форуме участвовали практически все областные министры и руководители контрольно-надзорных органов, опытом успешного взаимодействия делились представители многих субъектов РФ.

- Только сообща мы можем создать необходимые условия для развития бизнеса. Очень важно получить обратную связь от бизнес-сообщества, чтобы максимально эффективно предоставлять меры поддержки, которые стимулируют создание новых рабочих мест, способствуют увеличению объема инвес­тиций, модернизации производств, повышению качества и уровня жизни людей, - резюмирует первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов