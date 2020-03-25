В легендах хантов и ненцев упоминается богиня Я Мине. Она хранит домашний очаг, записывает в своей книге судьбы людей и покровительствует детям. Именно ее именем был назван благотворительный фонд, который чуть больше года назад стал партнером компании "Газпром добыча Уренгой".

Несмотря на наличие корпоративных социальных программ, газодобытчики предложили создать новую, направленную на помощь детям, страдающим тяжелыми заболеваниями и нуждающимся в дорогостоящем лечении. Генеральный директор компании "Газпром добыча Уренгой" Александр Корякин эту идею поддержал. Первым шагом стало заключение соглашения с благотворительным фондом "Ямине" в ноябре 2018 года. С того момента адресную поддержку получили уже 29 семей, в том числе 12 семей сотрудников самой компании на общую сумму более шести миллионов рублей.

Основная задача фонда - организовать лечебно-диагно­стическую помощь и привлечь внимание общественности и бизнеса к проблемам своих подопечных. В "Ямине" аккумулируют деньги благотворителей и перенаправляют их нуждающимся - на оплату лечения и реабилитации, оказание социальной и психологической помощи.

К примеру, семилетнему Леониду курс восстановления, включающий в себя мануальную терапию, китайский массаж, ЛФК дважды в день, а еще занятия с логопедом и нейропсихологом, помог почувствовать себя намного лучше.

- Сын стал крепче, - рассказывает мама мальчика Илиана. - Он больше улыбается, активнее двигается. Мы с ним уже побывали в реабилитационном центре "Кортекс" на берегу Черного моря и дважды в челябинском реабилитационном центре "Сакура". Я очень благодарна всему коллективу компании "Газпром добыча Уренгой" за неравнодушие и понимание! Вместе мы сможем приблизить Леню к выздоровлению.

Из чего складывается бюджет программы "Будущее вместе - Добро детям"? Средства предприятия плюс личные пожертвования его работников, а также взносы горожан, участвующих в спортивных и культурных мероприятиях. К примеру, корпоративный чемпионат по хоккею с шайбой среди мужских команд в ноябре 2019 года открылся благотворительным матчем. Право вбросить первую шайбу получила юная подопечная "Ямине" Настя, а прямо перед игрой представители предприятия "Газпром добыча Уренгой" вручили фонду денежный сертификат.

Еще одна акция милосердия прошла на заключительном матче регулярного чемпионата России по волейболу. Зрители отнеслись с энтузиазмом к предложению поучаствовать в ней: каждый взнос в "Ямине" отмечался на стендах наклейкой в виде сердечка. К концу игры они просто раскраснелись от сердец! Участники программы "Будущее вместе - Добро детям" тоже присутствовали на состязании и активно болели за ямальских волейболистов. Недавно на Ямале прошли финальные игры Арктического благотворительного турнира по волейболу на Кубок губернатора - деньги за билеты снова перечислили в фонд, как и в прошлом году.

Желающих внес­ти пожертвования оказалось так много, что к концу благотворительного матча стенды были заполнены сердечками. Фото: Пресс-служба ООО "Газпром добыча Уренгой"

Другой совместный проект с "Ямине" по-настоящему тронул душу новоуренгойцев: все зимние каникулы в культурно-спортивном центре "Газодобытчик" проводилась первая выставка-продажа творческих работ детей, участвовавших в фестивале талантов для лиц с ограниченными возможностями здоровья "Мы вместе". Авторами 12 картин стали 36 ребятишек в возрасте от трех до двенадцати лет. Сотворить чудо им помогли сеансы арт-терапии известного петербургского художника Александра Ищенко.

Благотворительный почин компании "Газпром добыча Уренгой" не остался незамеченным: еще несколько региональных предприятий ТЭК стали парт­нерами фонда "Ямине".