Несмотря на наличие корпоративных социальных программ, газодобытчики предложили создать новую, направленную на помощь детям, страдающим тяжелыми заболеваниями и нуждающимся в дорогостоящем лечении. Генеральный директор компании "Газпром добыча Уренгой" Александр Корякин эту идею поддержал. Первым шагом стало заключение соглашения с благотворительным фондом "Ямине" в ноябре 2018 года. С того момента адресную поддержку получили уже 29 семей, в том числе 12 семей сотрудников самой компании на общую сумму более шести миллионов рублей.
Основная задача фонда - организовать лечебно-диагностическую помощь и привлечь внимание общественности и бизнеса к проблемам своих подопечных. В "Ямине" аккумулируют деньги благотворителей и перенаправляют их нуждающимся - на оплату лечения и реабилитации, оказание социальной и психологической помощи.
К примеру, семилетнему Леониду курс восстановления, включающий в себя мануальную терапию, китайский массаж, ЛФК дважды в день, а еще занятия с логопедом и нейропсихологом, помог почувствовать себя намного лучше.
- Сын стал крепче, - рассказывает мама мальчика Илиана. - Он больше улыбается, активнее двигается. Мы с ним уже побывали в реабилитационном центре "Кортекс" на берегу Черного моря и дважды в челябинском реабилитационном центре "Сакура". Я очень благодарна всему коллективу компании "Газпром добыча Уренгой" за неравнодушие и понимание! Вместе мы сможем приблизить Леню к выздоровлению.
Из чего складывается бюджет программы "Будущее вместе - Добро детям"? Средства предприятия плюс личные пожертвования его работников, а также взносы горожан, участвующих в спортивных и культурных мероприятиях. К примеру, корпоративный чемпионат по хоккею с шайбой среди мужских команд в ноябре 2019 года открылся благотворительным матчем. Право вбросить первую шайбу получила юная подопечная "Ямине" Настя, а прямо перед игрой представители предприятия "Газпром добыча Уренгой" вручили фонду денежный сертификат.
Еще одна акция милосердия прошла на заключительном матче регулярного чемпионата России по волейболу. Зрители отнеслись с энтузиазмом к предложению поучаствовать в ней: каждый взнос в "Ямине" отмечался на стендах наклейкой в виде сердечка. К концу игры они просто раскраснелись от сердец! Участники программы "Будущее вместе - Добро детям" тоже присутствовали на состязании и активно болели за ямальских волейболистов. Недавно на Ямале прошли финальные игры Арктического благотворительного турнира по волейболу на Кубок губернатора - деньги за билеты снова перечислили в фонд, как и в прошлом году.
Другой совместный проект с "Ямине" по-настоящему тронул душу новоуренгойцев: все зимние каникулы в культурно-спортивном центре "Газодобытчик" проводилась первая выставка-продажа творческих работ детей, участвовавших в фестивале талантов для лиц с ограниченными возможностями здоровья "Мы вместе". Авторами 12 картин стали 36 ребятишек в возрасте от трех до двенадцати лет. Сотворить чудо им помогли сеансы арт-терапии известного петербургского художника Александра Ищенко.
Благотворительный почин компании "Газпром добыча Уренгой" не остался незамеченным: еще несколько региональных предприятий ТЭК стали партнерами фонда "Ямине".