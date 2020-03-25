Книга подготовлена одной из ямальских "дочек" Газпрома совместно с фондом имени Вернадского. Так газодобытчики вносят свой вклад в поиск равновесия между дикой природой и освоением недр.

Если Ямал считается краем земли, то Гыдан, можно сказать, край края. Полуостров, на котором не бывало большинство даже местных жителей, находится на северо-востоке Ямало-Ненецкого автономного округа и омывается Карским морем. Здесь расположен один из самых труднодоступных национальных парков страны - "Гыданский". Его площадь - около

9000 квадратных километров - включает в себя, кроме материковой части, акваторию и несколько островов: Олений, Шокальского, Песцовые, Проклятые, Ровный. Добраться сюда непросто: девять месяцев в году - лютый холод, безмолвие и кажущаяся пустота. На самом деле здесь обитают сотни видов животных, птиц и рыб, некоторые из которых уникальны.

Но не одной только фауной и флорой ценен этот далекий край. Ученые ежегодно разносторонне исследуют климат, почвы и воды Гыдана, моделируя будущее российской Арктики, ведь полуостров типичен в своей уникальности: именно так выглядит большая часть северных рубежей России. Удаленность от цивилизации - только на карте. Фактически мир людей ежегодно наступает на эту хрупкую жизнь и с моря, и с суши. Планы развития Арктики глобальны: это и перспективный транспортный маршрут, и богатейшая углеводородная провинция. Но прежде всего - это природа, которую нужно оберегать уже сегодня, а не в далеком будущем. Здесь нет простых решений, нельзя обнести огромную территорию забором и запретить всю хоздеятельность. Надо учиться сосуществовать. Поэтому каждый шаг требует взвешенного подхода.

Одна из научных экспедиций в 2016 году, кроме исследовательской, стала и просветительской.Ее результат - в фотоальбоме "Заповедный Ямал. Невиданный Гыдан". Большая часть снимков сделана на острове Шокальского. В книге текста немного. Вместо слов - сотни фотографий: тундра, выходящая к Ледовитому океану, огромные пустые пляжи, белые медведи, тюлени и песцы, совы и тучи гусей. Заповедный мир живет своей яркой жизнью с мая по октябрь...

Том весом под два кило - ценный подарок для любителей живой природы. Но главная цель проекта - образовательная. Часть тиража передана в школьные и муниципальные библиотеки, музеи Ямала. В электронной версии издание доступно на сайте компании "Газпром добыча Ямбург", которая подготовила книгу к печати. Это крупнейшее в регионе газодобывающее предприятие неуклонно соблюдает обязательные природоохранные требования в своей производственной деятельности и реализует экологическую политику. В планах - продолжить серию "Заповедный Ямал". Второй альбом будет посвящен Верхне-Тазовскому заповеднику, который находится в верховьях реки Таз на стыке ХМАО, ЯНАО и Красноярского края.

- На Ямале производится более половины ВРП российской Арктики. Это мощный промышленный регион, вместе с тем каждый девятый его квадратный метр имеет особый природоохранный статус. Фотоальбом "Заповедный Ямал. Невиданный Гыдан" призван рассказать об удивительных уголках природы. Уникальные ландшафты, редкие виды животных и растений - то, что мы должны сохранить для будущих поколений, - говорит Олег Арно, генеральный директор предприятия "Газпром добыча Ямбург"