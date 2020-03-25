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Рубрика: Власть
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Скинуться на уют

Госдума приняла в первом чтении законопроект о "народном" бюджете
Текст: Мария Лисина, Наталия Швабауэр, Анна Шиллер
Российская газета - Спецвыпуск № 63(8117)
Новый правовой механизм позволит жителям любого населенного пункта самим решать, на что потратить деньги в первую очередь.
Фото: пресс-служба губернатора Югры Фото: пресс-служба губернатора Югры
Фото: пресс-служба губернатора Югры

Инициаторами проектов могут быть как группа людей, так и территориальные общественные советы, старосты сел. Все предложения должны предварительно рассматриваться на народных сходах и собраниях и размещаться в Интернете. Предполагается, что уже через три года таким способом будет распределяться пять процентов бюджета.

По сути, законодатели закрепляют то, что уже сложилось. К примеру, в Свердловской области количество проектов инициативного бюджетирования за последние годы выросло в три раза. Все они финансируются сразу из четырех источников: за счет населения (пять процентов от общей стоимости), за счет бизнеса (десять процентов), а также областной и местной казны (50 и 35 процентов соответственно).

Несмотря на то что инвестиции граждан минимальны, именно от их мнения зависит судьба проектов. В Каменске-Уральском, например, проводятся гражданские форумы, на которых жители и специалисты обсуждают преобразования. Участвуют даже школьники и студенты. В частности, в январе 2020 года молодежь вместе с архитекторами выбрали скамейки, светильники и другие малые архитектурные формы для обновленного Молодежного сквера.

На Крайнем Севере проект инициативного бюджетирования назвали "Уютный Ямал". Им охвачено 11 муниципалитетов.

Фото: iStock
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- Отбор и реализация проектов происходит на местном уровне, это дает определенную свободу. На основе оценки развития принципов инициативного бюджетирования лучшие получают от округа гранты. Три процента от суммы вносят сами граждане. За два года было реализовано 88 проектов жителей, - рассказали в пресс-службе правительства ЯНАО.

Собирают инициативы на интернет-портале "Живем на Севере" или в офисах "Уютного Ямала". Потом земляки голосуют, кому достанется поддержка. Именно так был профинансирован уникальный проект изучения ненецкого языка в Пуровском районе и комната сенсорной терапии в Лабытнанги. Здесь будут проводить занятия для детей с задержкой речи, аутистическими расстройствами, гиперактивностью. Ключевая задача - развить органы чувств, которые отвечают за обработку информации и мозговую активность. Муниципалитет вложил в проект 460 тысяч рублей, местное население - около 25 тысяч.

А вот в Ханты-Мансийске жители и власти скинулись и создали двор мечты. Двор возле дома № 10 по улице Анны Коньковой еще недавно был как две капли воды похож на сотни других. Люди решили его изменить, благо есть программа, по которой можно вложить в социально значимый проект всего десять процентов своих средств. Жители и спонсоры собрали 776 тысяч, остальное выделили из бюджета округа и города.

Кашпо у дома в Ханты-Мансийске — больше не экзотика. Жители двора сами поддерживают красоту и порядок. Фото: пресс-служба губернатора Югры

Теперь двор не узнать: тротуары отремонтированы, машины не паркуются где попало, есть своя баскетбольная площадка, качели и "лазалки". Установлены камеры видеонаблюдения, разбит газон, летом - буйство цветов. Как рассказал председатель совета дома Виталий Яковищенко, самое главное - жители прониклись идеей: ухаживают за клумбами, следят за порядком, хотя поначалу настрой у многих был скептическим. Удивлялись кашпо возле подъездов: "Ну-ну, и долго они провисят?" Но кашпо висят. А недавно в одном из подъездов жильцы сложились, пригласили художника, и он расписал лестничные клетки.

Развитие инициативного бюджетирования в Югре началось в 2017 году, первопроходцами в этом деле стали 12 муниципалитетов, сегодня их число увеличилось до 18. Только за прошлый год было реализовано 207 проектов с вложением средств граждан.

Фото: iStock
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По своей сути инициативным бюджетированием является и грантовый конкурс ЕВРАЗ-Холдинга "Город друзей - город идей", который проводится в Качканаре, Нижнем Тагиле, Новокузнецке и Междуреченске. Участвовать в нем и получить средства на свою идею может любой человек. Всего за десять лет металлурги поддержали более 70 инициатив: от программы арт-терапии для детей с ДЦП до закупки средств для уборки дворов и оснащения клуба исторической реконструкции. Даже памятник верному другу поставили. На шее у лабрадора Дружка висит копилка, куда люди опускают пожертвования для бездомных животных.

В 2019 году в числе победителей конкурса "Город друзей - город идей" в Качканаре оказался ансамбль юных скрипачей - он получит радиосистемы с микрофонами. В нижнетагильском дворце детского и юношеского творчества благодаря гранту появится астроцентр, а в одном из детских садов города - мини-экопарк с питомником саженцев и метеоплощадкой

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