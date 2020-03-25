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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

По закону аввы Дорофея

Волонтеры не просят наград и не ищут славы
Текст: Марина Порошина
Российская газета - Спецвыпуск № 63(8117)
Елена Благинина стала волонтером (или по старинке - добровольцем) Православной службы милосердия при отделе социального служения Екатеринбургской епархии несколько лет назад. Сперва помогала пациентам хосписа и бездомным, для которых по городу курсирует "Автобус милосердия". А потом узнала о проекте "Мама на час": его участники сопровождают в больницах детей-сирот, которым предстоят сложные операции или длительная реабилитация.
Семья Чепелевых - частый гость у "патронажных" дедушек и бабушек. Фото: Татьяна Андреева/РГ Семья Чепелевых - частый гость у "патронажных" дедушек и бабушек. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Семья Чепелевых - частый гость у "патронажных" дедушек и бабушек. Фото: Татьяна Андреева/РГ

- Я еще не замужем, детей у меня нет, поэтому думала, что "Мама на час" - это для тех, кто уже знает, как успокоить плачущего малыша. Но однажды мне рассказали о двухлетней девочке из дома ребенка, которой предстоит сложное лечение. Я представила, каково остаться одной, обездвиженной на несколько часов в больничной палате - и решилась! - вспоминает Елена.

Руководитель службы милосердия отец Евгений Попиченко называет добровольцев "нашим золотым прииском": это более 800 человек всех возрастов и профессий, только в прошлом году пришло больше ста новичков. Сестры милосердия и волонтеры помогают сиротам, многодетным и малоимущим, одиноким старикам, инвалидам, бездомным и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации - всего у службы 4500 подопечных.

Фото: iStock
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Семью Чепелевых хорошо знают в благотворительном фонде "Дорогами добра". Анна по образованию - бухгалтер, ее муж Илья - юрист, восьмилетний сын Дима - школьник. Недавно они приняли участие в акции "Мост памяти": навещали одиноких стариков, переживших войну и блокаду, привозили подарки, но главное - разговаривали.

- У нас в семье нет таких пожилых родственников, - говорит Анна. - И сын слушал рассказ "нашей патронажной бабушки" с огромным интересом. Потом обнял ее и спросил: "А мы еще в гости приедем?" Также мы устраивали акцию "Тайный друг": привозили нужные вещи малоимущим в поселках Левиха, Нейво-Рудянка и Патрушева. Зачастую это семьи с трезвыми и заботливыми родителями, только вот живут очень бедно. Эти дети не знают, что такое Интернет, гаджеты, не разбираются в модных игрушках, одна девочка, например, попросила подарить дрова, потому что у мамы нет денег. За один день волонтеры объехали 20 семей и передали подарки 77 ребятишкам.

Все волонтеры - активные, успешные в жизни люди. Помогая бескорыстно, они все же получают пользу и для себя.

- Есть удивительный духовный закон для тех, кто помогает ближним, - говорит отец Евгений. - Его сформулировал авва Дорофей: больной более благотворит нам, чем мы ему. Физическая работа превращается в работу души, и душа совершенствуется в милосердии

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