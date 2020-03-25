36-летний житель Артемовского решил заняться бизнесом. Основным видом деятельности выбрал розничную торговлю. Однако спустя десять месяцев после получения статуса ИП решил подстраховаться и обратился… в центр занятости за пособием по безработице.

- В числе других необходимых справок мужчина представил документы, подтверждающие отсутствие источника дохода. Таким образом, он скрыл факт постановки на учет в качестве индивидуального предпринимателя. В результате незаконно получал пособие по безработице и материальную поддержку целый год - с декабря 2018-го по декабрь 2019 года, - сообщили в Свердловской прокуратуре.

Непонятно, на что человек рассчитывал, ведь в век всеобщей цифровизации долго скрывать свой социальный статус невозможно. Кстати, установить истину помогла информация Пенсионного фонда, по данным которого мужчина являлся ИП с февраля 2018 года.

Подсчитано, что общая сумма финансовой помощи от государства превысила 100 тысяч рублей. Теперь артемовскому бизнесмену предстоит не только вернуть эти деньги, но и ответить за свою "предприимчивость" по закону. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, его фигуранту грозит ограничение свободы на срок до двух лет. Учитывая, что закон он нарушил впервые, речь может идти об ограничении свободы передвижений, добавили в прокуратуре.