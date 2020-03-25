Заманить кого-то на общественные слушания при нынешнем ритме жизни почти нереально. Тогда на помощь приходит Интернет.

Чаще всего население голосует за проекты благоустройства. К примеру, по решению жителей в Нижнем Тагиле обновили уличный фонтан. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Платформа "Активный житель 74" работает в Челябинской области с 2018 года. Любой южноуралец может через портал госуслуг авторизоваться на ней и участвовать в опросах, связанных с улучшениями в родном городе. Причем результат голосования носит не рекомендательный характер: власти обязаны исполнить волю народа. Всего за время существования сервиса провели более 180 опросов. К примеру, именно так челябинцы проголосовали за зеленые экоавтобусы.

- Также в числе рейтинговых - опросы о выдаче бесплатного стакана молочной продукции школьникам, цветочном оформлении Челябинска, 2165 человек проголосовали за мероприятия в рамках проекта "Летние парки Магнитки", 1720 - за репертуар театра куклы и актера "Буратино". А в Троицке 299 жителей определили место для памятника "Ладони судьбы", - рассказали в правительстве региона.

К слову, в личном кабинете у "Активного жителя 74" есть и "магазин по­ощрений": за участие в одном опросе он пополнит копилку на пять баллов. Еще десять дадут, если о своем выборе человек расскажет в соцсетях. Накопив 250 баллов, можно, к примеру, обменять их на билет на две персоны в драмтеатр, а абонемент на месяц в тренажерный зал оценивается в 200 баллов. Во столько же обойдется поход в зоопарк на двоих.

- Сейчас в пилотном проекте участвуют Челябинск, Магнитогорск, Сатка, Златоуст, Миасс, Троицк, Кыштым, Снежинск, Южноуральск, Копейск. В будущем войдут все города и районы, - сообщает областной мининформ.

Аналогичная система поощрений гражданской активности работает и в Тюмени. Сервису электронных опросов "Я решаю!" уже пять лет. Только в прошлом году на нем отметилось 4968 человек. Здесь горожане выбирают лучшего школьного повара, высказывают мнения по поводу празднования Дня Победы и озеленения, а еще голосуют за названия улиц и скверов. За участие в одном опросе можно получить от 10 до 40 баллов, а затем обменять их на билет в филармонию или театр в разделе "приглашения".

Немного иной подход в Курганской области: на портале "Инициативы За­уралья" не просто проводят соцопросы, жители сами могут создавать что-то вроде петиций, выдвигать инициативы, подразумевающие голосования и обсуждения. Например, одна из пользовательниц предложила запус­тить новые автобусные маршруты из Кургана до садовых товариществ. Всего на сайте за время его существования разместили более 200 инициатив и провели 81 опрос.

А вот на Среднем Урале портал для обратной связи с населением появится только в нынешнем году. Региональные власти планируют внедрить цифровую платформу. Она будет называться "Свердловская область: Открыто!" Прямо на сайте жители смогут отправлять запросы чиновникам и получать на них ответы в максимально короткие сроки. Предусмотрены и голосования, обсуждения проектов нормативных правовых актов, благоустройства и строительства