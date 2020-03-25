Почему железные дороги называют артериями Победы

На вопросы о работе железнодорожного транспорта в эфире радио "Эхо Москвы" в Екатеринбурге отвечают эксперты Свердловской железной дороги. Читайте текстовую версию программы на страницах "РГ".

Железные дороги - дороги Победы

В год празднования 75-й годовщины Победы журналисты совместно с пресс-службой Свердловской магистрали подготовили цикл передач о работе железных дорог в годы Великой Отечественной войны. Первый рассказ - о воинских и оборонных перевозках.

Железные дороги не случайно называют артериями Победы. С 1941-го по 1945 год они перевезли 20 миллионов вагонов с солдатами и грузами. Если выстроить эти эшелоны по цепочке, они обогнут Землю по экватору четыре раза. Поезда шли сплошным потоком, иногда интервал между ними составлял 600 метров.

Тысячи заводов и фабрик были вывезены за Урал. В эвакуацию отправлено 18 миллионов человек. Для этого потребовалось более 1,5 миллиона вагонов.

Свердловская магистраль в те годы стала центральной транспортной артерией страны. Изменились не просто объемы, но и структура перевозок. На запад шли эшелоны с военной техникой, оружием, людьми. На восток - поезда с оборудованием эвакуированных заводов и ранеными. В Свердловской области было размещено более 700 эвакуированных предприятий. А уже на 14-й день войны в Свердловск литерным поездом из Ленинграда прибыла первая партия уникальных произведений из Эрмитажа.

20 миллионов вагонов с солдатами и грузами перевезено в годы войны. Если выстроить эти эшелоны по цепочке, они обогнут Землю по экватору четыре раза

В трудное для страны время на железных дорогах было введено военное положение. Все рабочие и служащие считались мобилизованными. Новаторские решения помогали эффективно регулировать оборот вагонов, ускорять продвижение эшелонов и экономить топливо.

Серьезно улучшить управление воинскими перевозками помогла новая система нумерации. Наиболее важным составам присваивались серии или литеры. Благодаря этому можно было видеть нахождение поездов на сети дорог, определять род груза и пункт назначения. Следование особо значимых эшелонов контролировалось каждый час.

Исключительно важной задачей была доставка военно-экономической помощи от союзников. Почти половина ленд-лизовских грузов прибывала в порты Дальнего Востока, а затем на запад они шли по Транссибу.

Железнодорожники обеспечили подготовку более 50 стратегических операций советских войск. Восстановили 120 тысяч километров разрушенных путей, 16 тысяч мостов. Построили тысячи километров новых линий.

Электрички готовят к лету

В этом году с летним отдыхом много неопределенности. Планировать ли дальние поездки или ограничиться маршрутами выходного дня? Как будут развиваться события в мире, пока непонятно, но "уральский вариант" в любом случае не подведет. Для садоводов, дачников и туристов к сезону уже готовят подвижной состав. О том, какие "процедуры" назначают электричкам, журналисты узнавали в пресс-службе СвЖД.

В этом году к лету предстоит подготовить 194 секции электропоездов, 75 пригородных вагонов и 5 рельсовых автобусов. А еще - 11 скоростных "Ласточек".

Главное - техническое состояние подвижного состава. Каждый год после зимней эксплуатации в электричках проводят важные регламентные работы. Нужно перенастроить бортовые системы, проверить основные узлы и агрегаты. В первую очередь специалисты оценивают состояние силового оборудования, вагонных тележек, автосцепных устройств. Затем начинается отладка вспомогательных систем: вентиляции, освещения, громкой связи.

Чтобы смыть с вагонов зимнюю пыль и грязь, все электрички направляют в специальные моечные комплексы. Бригады уборщиков приводят в порядок пассажирские салоны и тамбуры, тщательно моют напольное покрытие, стены, багажные полки, окна и, конечно, сиденья.

Отдельное направление - модернизация подвижного состава. Так, в прошлом году в пяти электропоездах смонтировали эффективные системы вентиляции и светодиодное освещение, заменили элементы внутренней отделки, полностью переоборудовали туалетные комплексы. В 2020 году работы будут продолжены.

Зачастую после зимней эксплуатации поездам требуется ремонт. Какие-то детали повредили неосторожные пассажиры, а где-то "поработали" вандалы. Их "заслуга" - испорченные сидения, лампы, разбитые стекла, граффити…

СвЖД обращается к гражданам с просьбой бережно относиться к подвижному составу, соблюдать во время поездок чистоту и порядок. Вместе мы поможем продлить срок службы электричек, сохранить их привлекательность и комфортность.

На заметку

Каждый четверг в 16.45 и в субботу в 12.55 слушайте на радио "Эхо Москвы" в Екатеринбурге 91.4 FM программу о железнодорожном транспорте "Магистральный подход".

На правах рекламы