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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полиция начала проверку самоизолировавшихся по COVID-19 южноуральцев

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Полиция Челябинской области приступила к проверке соблюдения режима самоизоляции вернувшихся из-за рубежа туристов. По месту жительства на карантине по коронавирусу COVID-19 уже находится около трех тысяч человек, сообщили в ГУ МВД по региону.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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- Проверки проводятся силами участковых уполномоченных - путем поквартирного обхода и опроса соседей самоизолировавшихся граждан, - отметили в пресс-службе полицейского главка. - Для безопасности и сохранности здоровья всем задействованным в этих мероприятиях полицейским выданы медицинские маски и перчатки. Проверка соблюдения условий самоизоляции будет проводиться в течение всего установленного срока. При выявлении нарушений полиция уведомит об этом профильные структуры для принятия дальнейшего решения в отношении нарушителей. Подобные мероприятия проводятся в ежедневном режиме.

Как пояснили в полиции, нарушители буду привечены к ответственности по статьям о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о неповиновении законному распоряжению либо невыполнении в срок предписания органа, осуществляющего государственный надзор.

Кроме того, статьей 236 Уголовного кодекса РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических правил предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет, отметили в полиции.

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