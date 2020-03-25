Полиция начала проверку самоизолировавшихся по COVID-19 южноуральцев

Полиция Челябинской области приступила к проверке соблюдения режима самоизоляции вернувшихся из-за рубежа туристов. По месту жительства на карантине по коронавирусу COVID-19 уже находится около трех тысяч человек, сообщили в ГУ МВД по региону.

- Проверки проводятся силами участковых уполномоченных - путем поквартирного обхода и опроса соседей самоизолировавшихся граждан, - отметили в пресс-службе полицейского главка. - Для безопасности и сохранности здоровья всем задействованным в этих мероприятиях полицейским выданы медицинские маски и перчатки. Проверка соблюдения условий самоизоляции будет проводиться в течение всего установленного срока. При выявлении нарушений полиция уведомит об этом профильные структуры для принятия дальнейшего решения в отношении нарушителей. Подобные мероприятия проводятся в ежедневном режиме.

Как пояснили в полиции, нарушители буду привечены к ответственности по статьям о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о неповиновении законному распоряжению либо невыполнении в срок предписания органа, осуществляющего государственный надзор.

Кроме того, статьей 236 Уголовного кодекса РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических правил предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет, отметили в полиции.