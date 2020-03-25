Возможность общаться напрямую с медиками из Екатеринбурга в режиме онлайн получили недавно жители села Покровского Артемовского района Свердловской области. Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) оснащен самым современным оборудованием, в том числе для телемедицины.

Старый медпункт, располагавшийся в столетнем здании, сгорел полтора года назад из-за неисправной проводки. В огне сгинули и медкарты жителей.

Сейчас врачам предстоит не только лечить, но восстанавливать "историю болезни" Покровского. Причем она станет неопалимой: у свердловских медиков появилась возможность переводить данные пациента в цифровой формат. С конца 2019 года на Среднем Урале реализуется проект "Единый цифровой контур в здравоохранении". Более полутора десятков медучреждений, в том числе все клиники областного статуса, больницы Первоуральска, Нижнего Тагила, Ирбита, Сысерти, вошли в центральную лабораторную информсистему. Для идентификации пациентов используется технология штрихкодирования.

- Все результаты анализов и прочих исследований автоматически передаются в единую базу. Доступ к ним по цифровому коду может получить не только пациент и лечащий врач, но и специалист из областного центра, чья консультация понадобится, - поясняет Рифать Янгуразов, главврач Сысертской районной больницы.

В нынешнем году в цифровой контур войдут еще 60 медучреждений региона. Эффективность подобных технологий уже оценили онкологи - информационную систему "Онкор" Свердловская область внедрила одной из первых в стране. С одной стороны, это электронная база онкобольных, куда заносятся результаты обследований, информация о пройденном лечении, рекомендации врача. С другой стороны, механизм для онлайн-записи на прием. Подспорье для медиков отличное, ведь только владея всеми данными о пациенте, можно принимать правильные решения.

Более того, на основе "Онкора" с января 2020 года начал работать центр онкологического мониторинга. В скором времени у каждого свердловского пациента с раковым заболеванием появится свой "Личный кабинет", через который он сможет получать как консультации врачей, так и помощь страховых медицинских компаний.

Цифровизация - это только один из разделов проекта программы модернизации первичного звена здравоохранения, которую Свердловская область отправила в Минздрав РФ. Главная цель - обеспечить доступность современной медпомощи жителям отдаленных районов. По данным вице-губернатора Павла Крекова, в развитие инфраструктуры первичного звена в ближайшие пять лет будет вложено около 25 миллиардов рублей. Из них десять планируется направить на приобретение оборудования для эффективной диагностики и лечения. Остальное - на покупку автомобилей, в том числе "скорых", а также на строительство и капремонт больниц и поликлиник. В проекте региональной программы -19 новых объектов, в том числе в Артемовском, Алапаевске, Полевском и других муниципалитетах

Факт

Сейчас в Свердловской области обслуживают отдаленные уголки 42 передвижных ФАПа. Врачи регулярно приезжают в 275 населенных пунктов, где проживает более 20 тысяч человек. Кроме того, для обследования имеются четыре мобильных маммографа (в нынешнем году планируется закупить еще шесть таких спецавтомобилей). Добираются до глубинки и целые медицинские комплексы на колесах: шесть модулей "Стоматология", один - "Офтальмология" и один - "Онкология".

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:

Мы должны сделать все для того, чтобы люди уже в самое ближайшее время почувствовали позитивные перемены. У нас сильное здравоохранение, хорошая материально-техническая база, развитая высокотехнологичная медицинская помощь. Необходимо весь этот потенциал направить на первичное звено, чтобы вывести его на новый качест­венный уровень.