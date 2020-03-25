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Здоровый цех

Межрегиональные корпоративные игры впервые прошли на Урале
Текст: Константин Балагаев
Российская газета - Спецвыпуск № 63(8117)
Спортсмены-любители предприятий УрФО померялись силами в 18 видах спорта на межрегиональных корпоративных играх "Трудовых резервов". По итогам соревнований тройка лучших в каждой дисциплине, а также победители в общекомандном зачете представят Россию на мировых корпоративных играх в Сочи.
На играх "Трудовых резервов" соревнуются спортсмены-любители различных предприятий и организаций. Фото: Татьяна Андреева/РГ На играх "Трудовых резервов" соревнуются спортсмены-любители различных предприятий и организаций. Фото: Татьяна Андреева/РГ
На играх "Трудовых резервов" соревнуются спортсмены-любители различных предприятий и организаций. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Развитие любительского и массового спорта - одна из приоритетных национальных задач: к 2024 году регулярно заниматься физкультурой должно не менее 55 процентов населения. Для этого возродили физкультурно-спортивное общество "Трудовые резервы".

Оно активно продвигает здоровый образ жизни среди трудящихся: проводит массовые корпоративные соревнования по 30 видам спорта, открывает физкуль-турно-спортивные клубы (ФСК) по мес­ту работы. За два года существования "Трудовых резервов" количество мероприятий выросло в три раза, а участников - в пять. Если в 2018-м в играх участвовало 7000 спортсменов-любителей, то в 2020-м ожидается уже 60 тысяч.

В этом году в календаре "Трудовых резервов" - более 70 мероприятий, в том числе международный фестиваль по дрон-рейсингу Rostec Drone Festival, всероссийский открытый Крымский марафон, а также всероссийские соревнования по различным видам спорта.

"Трудовые резервы" проводят турниры по всей стране. Завершившиеся Корпоративные игры УрФО - первый из 13 отборочных этапов межрегиональных игр. Победителем в общекомандном зачете стала сборная ГУФСИН по Свердловской области, завоевав 46 медалей. Серебряный призер - крупный поставщик программного обеспечения СКБ "Контур". Тройку лидеров замкнула команда Рос­телекома с 14 медалями.

Подобные мероприятия пройдут во всех федеральных округах России. Также игры примут Самара, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Москва, Владивосток, Ярославль, Воронеж, Долгопрудный, Уфа, Чебоксары, Ростов-на-Дону. Финал состоится в октябре в Сочи.

В мероприятиях общества участвуют представители и бизнеса, и госструктур, и промышленники. Например, в играх "Трудовых резервов" ежегодно задействованы около 90 компаний Рос­теха.

В этом году команды промпредприятий смогут посоревноваться еще и в новом для России формате - кластерном. Сотрудники авиационного, радиоэлект­ронного, а также кластеров тяжелого машиностроения и безопасности смогут объединиться и сразиться за звание самого спортивного коллектива. Стоит отметить, что общество открыто для всех российских работодателей, которые стремятся развивать спорт.

Чтобы приобщить людей на рабочих местах к здоровому образу жизни, "Трудовые резервы" предложили создавать ФСК. Эту инициативу общество реализует при поддержке Минспорта РФ и

Ростеха. Уже организована работа 41-го ФСК на предприятиях Ростеха. Для сотрудников занятия в спортзалах бесплатны. В планах - за три года создать еще 300 таких клубов. Кроме того, "Трудовые резервы" первыми разработали методические рекомендации по обустройству спортивных помещений на рабочем месте. Предложения по внедрению пособия по ФСК и варианты их финансовой поддержки уже отправлены в минспорта России.

По мнению президента общества Ильи Галаева, компаниям выгоднее оборудовать собственные спортзалы, а не оплачивать сотрудникам фитнес-абонемен­ты и больничные листы. Чем здоровее сотрудники - тем экономически выгоднее предприятию

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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