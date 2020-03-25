Можно ли обойтись без федерального бюджета и нацпроектов, малыми силами поднять качество жизни на территории и самоощущение людей? "Да", - ответили нам в городах и районах.

Глава Сургута Вадим Шувалов: Перейдя на общее меню со школьниками, мы сэкономили семь миллионов руб­лей. Фото: администрация Сургута

Пошел уже восьмой месяц, как сотрудников мэрии Сургута перевели на школьное меню. Размеры порций, конечно, разные, но продукты одни и те же. На вопрос "зачем" мэр Сургута Вадим Шувалов отвечает: во-первых, так проще контролировать, что дают каждый день ученикам. Разовые рейды в школы не выход. Во-вторых, таким образом администрация еще и экономит по семь миллионов рублей в год. Кроме того, эксперимент заставляет комбинат питания быть в тонусе.

В Салехарде вот-вот начнется тестирование единой карты для школяров, по ней можно будет оплатить проезд в автобусе, пообедать в столовой. Как отмечают в мэрии, карта нужна во многом в целях безопасности. И не только чтобы ограничить доступ в школы посторонним, но и защитить детей по пути на уроки: ее обладателей будет запрещено высаживать из общественного транспорта в мороз и непогоду.

То, что школьники могут быть не только потребителями цифровых технологий, но и разработчиками, уже поняли в Каменске-Уральском. Там к реализации программы "Умный город" привлекли студентов и старшеклассников. Причем IT-проекты отобрали по конкурсу. Попробовать себя рискнули шесть команд. Они исходили из своих представлений, каким должен быть Каменск будущего, и нынешних проблем. Так, целых три проекта были посвящены обращению с бытовыми отходами. Победил "умный" контейнер для мусора.

- Наши студенты предложили установить на баки датчики, фиксирующие объем ТКО. Как только он выше нормы, поступает сигнал и выезжает мусоровоз. Череда сигналов выстраивается в оптимальную схему сбора отходов, - пояснила заместитель директора радиотехникума Татьяна Исакова.

А вот в Сухом Логу городские проблемы помогает решать Совет директоров. В него входят 25 предприятий и организаций. Их руководители распределяют между собой обязанности: кто-то помогает с ремонтами школ и детсадов, кто-то реконструирует фонтан, другие покупают спортинвентарь и следят за искусственным покрытием стадиона. В прошлом году за счет предприятий построили две детские площадки, годом ранее купили мусоровоз.

- Кроме того, работодатели безвозмездно вывозят снег с улиц, - поделилась заместитель главы городского округа Людмила Абрамова. - Директора говорят, что делают все это для тех, кто трудится на предприятиях, растит детей в нашем городе.

В Шадринске на условиях государственно-частного партнерства возводят ледовую арену площадью 3000 квадратных метров. В честь начала строительства заложили памятную капсулу: в послании говорится, что это первое сооружение с крытым катком в городе, о котором давно мечтали местные жители. Инициаторы проекта заверили, что лед будет отвечать самым современным требованиям и станет базовой площадкой для тренировок, детских и взрослых соревнований по хоккею с шайбой и фигурному катанию.

Целый ряд мунипалитетов сделал ставку на возрождение локального патриотизма. К примеру, в селе Мраморском Свердловской области для "поднятия духа" организовали необычный концерт: оркестр играл на дне 75-метрового карьера, напоминающего древний амфитеатр.

Чтобы подчеркнуть уникальность села Мраморского, оркестр спус­тился в 75-метровый карьер и дал там концерт. Фото: пресс-служба администрации Полевского

- Даже не все жители Мраморского, не говоря уже о Полевском, до этого знали, что село уникальное. Здесь впервые на Урале началась промышленная разработка мрамора, сохранились хронографы XVIII века. Здесь же стоит дом матроса, служившего на "Варяге" и получившего из рук самого императора в подарок серебряные ложки. А сколько еще историй хранит эта земля! - держит интригу Эльмира Самохина, пресс-секретарь администрации городского округа.

Отдаленный поселок Арти обрел всемирную известность благодаря турниру косарей. Вот уже девять лет сюда приезжают до сотни команд со всей России, а также из Франции, Белоруссии, Словакии, Черногории и других стран. Пока участники состязаются на заливных лугах в скорости, зрители посещают концерты фолк-групп, мастер-классы по правильному взмаху косой и ярмарку народных промыслов.

Прославилась ремеслом и Верхняя Пышма. Кузнице "Уральский Мастеровой" уже пять лет. Ее команда - десять художников по металлу, клиночников и оружейников. "Они специализируются на топорах ручной работы, ножах, сумках и рюкзаках из натуральной кожи, но не забывают и про художественную ковку. Продукция известна среди охотников, рыболовов, туристов и коллекционеров во всем мире", - рассказали в администрации города