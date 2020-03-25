Reuters сообщил о возобновлении выпуска самолетов Boeing 737 MAX

Аэрокосмическая корпорация Boeing в мае рассчитывает возобновить производство самолетов марки Boeing 737 MAX. Руководство одного из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники уже обратилось к нескольким своим партнерам с просьбой в апреле быть готовыми начать поставку деталей для новых машин.

Об этом пишет ТАСС ссылаясь на агентство Reuters. "Приоритет №1 сейчас - восстановление парка клиентов. Начать перезапуск самолетов марки Boeing 737 MAX в компании рассчитывали еще в апреле, но вспыхнувший коронавирус помешал этому", - рассказали представили корпорации.

Старт производства намерены поддержать и власти. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По его словам умеренное госфинансирование позволит не допустить экономического краха компании Boeing.

В конце прошлого года эта американская корпорация приостановила выпуск самолетов серии 737 MAX. Их массовую эксплуатацию прекратили после катастроф в Эфиопии и в Индонезии. Тогда руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения маневренности. Соображения безопасности заставили большинство стран, включая Россию, США и государства Евросоюза, приостановить эксплуатацию самолетов данной серии.