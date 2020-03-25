Утвержден порядок оформления больничных во время карантина

Правительство утвердило временный порядок оформления больничных и выплат пособий по временной нетрудоспособности для граждан, оказавшихся на карантине из-за коронавируса. Он будет действовать с 20 марта до 1 июля.

Правила распространяются на застрахованных лиц, вернувшихся в Россию из стран, где зарегистрированы заболевания новой коронавирусной инфекцией, и на проживающих с ними. Основной документ для назначения выплат - листок нетрудоспособности, оформленный в электронном виде уполномоченными медицинскими организациями. Каждый регион определит перечень из не более трех медучреждений, которые будут централизованно заниматься дистанционным оформлением документов.

Фото: Марина Волосевич

Если больничный оформляется на основании непосредственного осмотра врачом, то медорганизация должна не позднее следующего дня направить в ФСС информацию о выдаче листка нетрудоспособности. Граждане, вернувшиеся из зараженных коронавирусом стран, могут самостоятельно подать заявление через личный кабинет на сайте Фонда социального страхования. Доступ к нему осуществляется с помощью единой системы идентификации и аутентификации. Разрешено подать заявление и за тех, кто в системе не зарегистрирован. В заявлении требуется указать, помимо общепринятых данных, номер счета пенсионного страхования, номер полиса ОМС, согласие другого лица на подачу заявления за него.

К заявлению необходимо приложить копии первой страницы загранпаспорта и страниц с отметками о пересечении границы (если таких отметок нет, то копии билетов или электронные билеты), а также копии документов, подтверждающих совместное проживание с лицами, попадающими под карантин. На основании этих сведений гражданину в течение следующих суток будет оформлен больничный на 14 дней. Для назначения выплат никаких дополнительных действий уже можно не предпринимать. Выплата пособия будет проходить в два этапа: за первую неделю нахождения на карантине - в течение одного рабочего дня с момента получения всех документов от работодателя, но не позднее седьмого дня больничного, за последующие дни - в первый день после окончания карантина.

Кстати

Как перейти на удаленку

"Трудовой кодекс позволяет организовывать работу с учетом производственных условий с применением гибких форм занятости, в том числе на дому, - сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты. - Для того чтобы работник мог трудиться удаленно, должен быть издан соответствующий приказ. При этом объем взаимных обязательств сотрудника и работодателя не зависит от того, где именно трудится человек". Чаще всего инициатива перехода на удаленную работу исходит от руководителя. Но, как пояснили в правовом департаменте Федерации независимых профсоюзов России, сделать это можно и по желанию работника. "По мотивированному заявлению он может быть переведен на дистанционную работу (ч. 2 ст. 57, 312.1 ТК РФ), - объяснили юристы ФНПР. - При положительном решении будет подписано допсоглашение к трудовому договору с работником, в котором будут оговорены условия удаленной работы и ее сроки".

Алексей Дуэль

Почему именно 14 дней

Карантин - это изоляция человека от других людей во время вспышки инфекции.

Такой режим вводится, чтобы замедлить ее распространение, чтобы изолировать тех, кто заразился, и защитить здоровых от заражения.

В России режим карантина в связи с распространением коронавируса COVID-19 введен Главным государственным санитарным врачом РФ Анной Поповой с 19 марта во всех регионах для всех граждан, возвращающихся из-за рубежа. Если появляются симптомы простуды - нужно вызывать врача на дом и следовать его указаниям.

Как поддерживать чистоту в доме?

Мыть руки водой с мылом или обрабатывать кожными антисептиками; регулярно проветривать квартиру; проводить влажную уборку с моющими или моюще-дезинфицирующими растворами.

Что делать с мусором?

Бытовой мусор упаковывают в двойные мусорные пакеты и выставляют за пределы квартиры. Забрать мусор просят знакомых или волонтеров.

Как поддерживать связь с друзьями и родными?

Общаться с родными можно по телефону, скайпу; личное общение запрещено до окончания карантина.

Карантин заканчивается, если отсутствуют признаки заболевания, а тест на COVID-19 отрицательный

Что делать, если появились первые симптомы заболевания?

Необходимо сразу же позвонить в свою поликлинику.

Кто наблюдает за теми, кто находится на карантине?

Для контроля за нахождением на карантине могут использоваться средства контроля, например видеокамеры. Медики звонят и спрашивают о самочувствии и температуре. На 10-е сутки карантина врачи приезжают и берут мазок из носа или рта для исследования на COVID-19.

Как получить больничный?

Пока вы находитесь в режиме карантина дома, вам открывают лист нетрудоспособности на две недели. Оформление больничного проходит дистанционно, в Москве, например, организована его доставка на дом.

Что будет с теми, кто не соблюдал или нарушил карантин?

При нарушении домашнего карантина человека помещают в инфекционный стационар. Обсуждается ужесточение ответственности за нарушение режима изоляции.

Как понять, что карантин закончился?

Карантин на дому завершается после 14 дней изоляции, если отсутствуют признаки заболевания, а тест на COVID-19 отрицательный.

Почему именно 14 дней?

Две недели карантина по продолжительности соответствуют инкубационному периоду коронавирусной инфекции - времени, когда болезнь может проявить первые симптомы.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Борис Голкин

Три шага к спокойствию

Находиться в изоляции, да еще постоянно прислушиваясь к себе - не появились ли признаки болезни, - непросто. Тут даже люди, не склонные к мнительности, могут дать слабину. Как сохранить спокойствие, "РГ-Неделе" рассказал психотерапевт Сергей Ветошкин.

- От чего возникает тревога, а порой и панические настроения? В первую очередь от незнания. Поэтому главное, что нужно сделать, получить четкую и достоверную информацию о коронавирусе. Только критично относитесь к источникам: в интернете наряду с объективной и достоверной информацией сейчас бесконечное количество фейков. А на ток-шоу просто нагнетается истерия. Смотрите данные на сайте ВОЗ, минздрава, Роспотребнадзора - там публикуются проверенные данные. В СМИ и соцсетях ищите выступления специалистов: эпидемиологов, инфекционистов, вирусологов. Например, главный врач больницы в Коммунарке ежедневно публикует последние данные о своих пациентах. А измышления людей, далеких от медицины, которых, к сожалению, с избытком хватает в телевизоре, лучше игнорируйте.

Второе. Не концентрируйтесь только на теме эпидемии коронавируса. Это не должно быть доминантой в вашей голове. Займите себя каким-нибудь интересным и полезным делом - начните, например, изучать иностранный язык, совершенствоваться в профессии. Плюс есть возможность переделать кучу дел дома, на которые в обычной жизни не хватало времени.

Третье. Сохраняйте активность, не лежите целыми днями перед телевизором. Для улучшения настроения слушайте хорошую музыку, танцуйте. Медитируйте. Сейчас появились уникальные возможности бесплатно смотреть фильмы, слушать лекции.

Ирина Невинная