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25.03.2020 11:26
Рубрика: Спорт

Роналду может перейти в "ПСЖ" или "Манчестер Юнайтед"

Текст: Максим Домчев

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду может сменить клуб.

Фото: REUTERS/ALBERT GEA
Месси и Роналду сделали щедрые пожертвования на борьбу с коронавирусом

Как сообщает издание Diario Gol, в Роналду заинтересованы сразу два клуба: французский "ПСЖ" и английский "Манчестер Юнайтед". Сообщается, что оба клуба уже сделали предложение игроку.

Роналду перешел в итальянский "Ювентус" летом 2018 года. Туринцы заплатили за трансфер футболиста 117 миллионов евро и подписали с ним контракт на четыре года. При этом сейчас трансферная стоимость португальца составляет 75 млн евро.

Любопытно, что Роналду уже играл за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 годы. В нынешнем сезоне на счету португальца 25 голов во всех турнирах за "Ювентус".

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