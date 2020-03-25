Роналду может перейти в "ПСЖ" или "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду может сменить клуб.

Как сообщает издание Diario Gol, в Роналду заинтересованы сразу два клуба: французский "ПСЖ" и английский "Манчестер Юнайтед". Сообщается, что оба клуба уже сделали предложение игроку.

Роналду перешел в итальянский "Ювентус" летом 2018 года. Туринцы заплатили за трансфер футболиста 117 миллионов евро и подписали с ним контракт на четыре года. При этом сейчас трансферная стоимость португальца составляет 75 млн евро.

Любопытно, что Роналду уже играл за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 годы. В нынешнем сезоне на счету португальца 25 голов во всех турнирах за "Ювентус".