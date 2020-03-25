Россия ускорит испытательные запуски ракеты "Циркон"

Испытательные запуски гиперзвуковой ракеты "Циркон" с подводных лодок пройдут уже в 2020 году.

Об ускорении темпов этих испытаний рассказывает ТАСС со ссылкой на источники в оборонной отрасли. Уточняется, что соответствующую информацию сообщили сразу два источника.

В частности сообщается, что ракетные пуски будут проводиться с подлодок типа "Ясень", причем их предполагается осуществлять параллельно с продолжающимися испытаниями "Циркона" на фрегате "Адмирал Горшков".

Также стали известны некоторые подробности запусков ракет с субмарин. Первые такие испытания пройдут с использованием подводной лодки "Северодвинск". На начальном этапе она запустит "Циркон" из надводного положения.

Сроки новых испытаний пока не известны. Также не поступало официального подтверждения полученной от собеседников агентства информации.

Напомним, ранее стало известно об испытательном запуске "Циркона" с морского носителя. Им оказался фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков". Ракету запустили из акватории Баренцева моря по наземной цели на Северном Урале. При этом дальность полета составила более 500 километров.

Гиперзвуковая ракета "Циркон" способна развивать скорость до 9 Махов. Она может уничтожать надводные и наземные цели на дистанции более тысячи километров.