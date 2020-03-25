РЖД отменяют ряд поездов внутри России из-за снижения спроса

Федеральная пассажирская компания (дочерняя компания РЖД) решила изменить периодичность курсирования некоторых поездов по территории России.

Информация об этом размещена на сайте РЖД.

Так, ряд поездов временно отменят из-за отсутствия спроса. Речь при этом идет о поездах, у которых есть альтернатива на маршруте.

Как уточнили в ФПК, пассажирам предложат совершить поездки по запланированным маршрутам на других поездах либо вернуть в полном объеме деньги за билеты.

С конца марта и до конца мая сокращается периодичность курсирования поездов, следующих по маршрутам: Москва - Нижний Новгород, Москва - Санкт-Петербург, Екатеринбург - Казань, Иркутск - Забайкальск, Белгород - Москва.

Более подробную информацию об изменениях в расписании можно получить на сайте РЖД в разделе оперативной информации об отмененных на фоне распространения коронавируса поездах.