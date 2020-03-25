Уровень безработицы в Норвегии вырос на 350%

Уровень безработицы в благополучной Норвегии вырос до максимальных значений, сообщает Bloomberg. Нанесенный эпидемией короновируса удар по экономике страны привел к взлету запросов на выплату пособий по безработице на 350%.

Отмечается, что такие цифры фиксируются на протяжении последних двух недель. В этот период местные компании из-за падения спроса на их товары или услуги уволили и отправили в неоплачиваемые отпуска десятки тысяч норвежцев.

Официально зарегистрированный уровень безработицы в стране на текущий момент вырос до 10,4%, что является максимальным значением с 1930-х годов - тогда похожая ситуация наблюдалась в период Великой экономической депрессии.