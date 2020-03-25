В Китае пассажир автобуса умер от "мышиного вируса"

Не успела эпидемия COVID-19 в Китае пойти на убыль, как местные СМИ поспешили напугать рядового читателя новым медицинским термином - хантаанвирус, от которого в Поднебесной скончался первый заболевший в провинции Юньнань. Об этом сообщила газета The Global Times.

Впрочем, вирусологам эта напасть давно известна. Речь идет о довольно распространенном в Азии вирусе, вызывающем гемморагическую лихорадку. Ее еще называют "мышиной", поскольку болезнь можно подхватить от грызуна (собственно, и название пошло от речки Хантаан, возле которой южнокорейский ученый в конце 1970-х годов поймал и обезвредил зараженную полевку).

Однако специалисты уверяют, что человечеству волноваться не о чем, а сравнение хантаанвируса с "короной", пришедшей к людям от летучих мышей, некорректно. Более того, "мышиная лихорадка" не передается от человека к человеку. Но на всяких случай 32 пассажиров автобуса, ехавших вместе со смертельно заболевшим мужчиной (вероятно, на складе его логистической компании завелись мыши), взяли под наблюдение врачей.