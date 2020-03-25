В Коста-Рике российские туристы попросили помочь с возвращением в РФ

В Коста-Рике 31 российский турист обратился в посольство РФ с просьбой помочь вернуться на родину. Самостоятельно они не смогли этого сделать из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса.

Дипломаты отметили, что лишь двум гражданам РФ удалось покинуть страну, пока не были отменены все авиарейсы, пишет РИА Новости. Вечером 23 марта список туристов был направлен в МИД России. Сейчас продолжается формирование списков для организации рейсов, и эта работа продолжится до 14.00 мск 26 марта.

По последним данным минздрава Коста-Рики, в стране подтверждены 177 случаев коронавирусной инфекции, из них 18 заболевших - это иностранцы. Скончались два человека.