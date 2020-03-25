В мире из-за пандемии коронавируса наблюдается бум онлайн-игр

В мире резко возрос спрос на онлайн-игры на фоне продолжающейся пандемии коронавируса, передает агентство France Press. Крупнейшие производители цифровых развлечений в связи с увеличением нагрузки на серверы в экстренном порядке инвестируют в расширение мощностей.

По мнению опрошенных AFP экспертов, в этот непростой исторический момент у целой индустрии цифровых развлечений открылось второе дыхание. Если еще год назад пользователи отдавали предпочтение играм на мобильных телефонах, которые позволяли "прокачивать скиллы" в буквальном смысле на ходу, теперь ситуация коронным образом изменилась. Самым перспективным сегментом рынка становятся рассчитанные на персональные компьютеры и консоли всевозможные квесты по виртуальным мирам, а также симуляторы гонок, где сразу несколько игроков могут взаимодействовать друг с другом.

Напомним, в настоящее время пятая часть населения Земли - 1,7 млрд человек - находится на карантине. Многие в рабочее время осваивают удаленку, а вечера коротают за игровой приставкой.