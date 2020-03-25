В Нью-Йорке освободят 300 заключенных из-за распространения коронавируса

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио распорядился освободить 300 заключенных на фоне угрозы распространения нового коронавируса. С соответствующим заявлением он выступил во вторник.

Де Блазио уточнил, что на свободу выйдут те, кому осталось отбывать срок продолжительностью не более одного года за нетяжкие правонарушения и ненасильственные преступления. На освобождение также могут рассчитывать около 100 человек, содержащихся в данный момент под стражей в ожидании приговора, пишет ТАСС, ссылаясь на CNN.

Исключения будут сделаны для преступников, приговоренных к заключению за домашнее насилие или правонарушения на сексуальной почве. Им придется отбыть весь срок полностью.

По информации Де Блазио, сейчас в Нью-Йорке зафиксированы 14,8 тысячи случаев заражения новым коронавирусом. Скончался 131 человек, из которых 54% - это люди старше 75 лет.