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25.03.2020 11:02
Рубрика: Власть

В Совфеде рассказали о втором пакете мер поддержки граждан и бизнеса

Текст: Галина Мисливская
Российские власти готовят второй пакет мер, призванных поддержать бизнес и граждан в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев на пленарном заседании палаты в среду.
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

"Сегодня уже готовится второй пакет мер, мы направили туда также свои предложения", - сказал он.

По словам Журавлева, основные меры второго пакета - "это поддержка граждан и платежеспособного спроса, поддержка уязвимых отраслей секторов экономики".

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"Создан список системообразующих предприятий. И мы попросили включить туда предприятия регионального значения. Важно, чтобы правительство синхронизировало эту работу с регионами и губернаторами", - отметил вице-спикер СФ.

Сенаторы также предлагают расширить инструменты предоставления ликвидности для строительного сектора и малого бизнеса. "Сейчас самое главное - создать уверенность у населения, что доходы даже в случае временной потери работы не уменьшатся, а у бизнеса - что будет конкретная поддержка, в том числе возможность кредитоваться по докризисным ставкам", - заявил Николай Журавлев.

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