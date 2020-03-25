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25.03.2020 08:51
Рубрика: В мире

В странах Евросоюза возросли продажи поддельных лекарств в интернете

Текст: Максим Макарычев
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Francois Lenoir Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Francois Lenoir
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Francois Lenoir

В странах Евросоюза резко возросли продажи поддельных лекарств и нелегальных медицинских препаратов через интернет в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом заявила в видеообращении на своей странице в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Фото: EPA-EFE/STRINGER CHINA OUT
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По ее словам, "впечатляет количество" поддельных лекарств, спреев для дезинфекции и "чудодейственных лекарств", которые продаются в режиме онлайн в сети. Еврокомиссия сотрудничает с правительствами стран-членов ЕС, чтобы противодействовать этому и обезопасить европейских граждан.

Урсула фон дер Ляйен рассказала о проведенной в 23 странах-членах ЕС масштабной спецоперации с участием Европола. В течение последних нескольких недель было изъято 4,4 миллиона поддельных лекарств и медицинских средств нелегального происхождения, которые продавались онлайн.

В рамках спецоперации была пресечена деятельность 37 европейских организованных преступных группировок, продававших поддельные лекарства в сети, арестован 121 человек. Кроме того, было заблокировано 2500 ссылок на сайты в интернете.

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