В Таиланде к борьбе с коронавирусом привлекли "роботов-ниндзя"

В Таиланде для борьбы с коронавирусом привлекли "роботов-ниндзя". Роботы могут измерять температуру и давление у пациентов, а также обеспечивать безопасность работников здравоохранения, уменьшая их взаимодействие с больными людьми, сообщает Business Insider.

Hospitals in Thailand are using 'ninja robots' to help combat the coronavirus outbreak pic.twitter.com/3BVl4gS3vb — NowThis (@nowthisnews) March 21, 2020

Роботы первоначально были разработаны для мониторинга выздоравливающих пациентов с инсультом. Однако в связи со вспышкой заболевания коронавирусом их "направили" на другой участок работы.

Роботов поставили на колеса, чтобы те имели возможность легко передвигаться по госпиталю. У них также есть экран, позволяющий врачам общаться в режиме онлайн с больными пациентами.

"Роботами-ниндзя" их назвали из-за черного цвета и необычной формы. Автоматизированные машины работают уже в четырех тайских больницах. Команда разработчиков планирует отправить "роботов-ниндзя" в 10 дополнительных больниц в Таиланде, а также научить их еще некоторым действиям, в частности, мыть и дезинфицировать полы, доставлять еду и лекарства пациентам.