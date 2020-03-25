ВОЗ: Эпицентр эпидемии переместится в США

Всемирная организация здравоохранения предсказала новый сценарий распространения коронавирусной инфекции. Специалисты ВОЗ не исключают, что её новым очагом станут Соединенные Штаты.

Об этом заявила Маргарет Харрис в интервью South China Morning Post. Эксперт признала, что заболеваемость в стране растёт по экспоненте, что даёт повод для пессимистичных прогнозов.

По последним данным, в США выявлено 54893 больных COVID-19. Из них 783 пациента умерли, 348 выздоровели.

Тем временем новая реальность диктует новые правила. Жители Нью-Йорка уже делятся в соцсетях курьезными объявлениями, например, о сдаче квартир в аренду. Теперь можно найти заманчивые предложения "апартаментов, полностью свободных от коронавируса" (СORONA Free), в которых не жил никто из инфицированных.