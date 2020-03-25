За ложные вызовы "скорой" станут наказывать жестче

По информации пресс-службы областного управления МВД, ситуация поначалу была совершенно стандартная - местный житель выпивал с другом и по этой причине поздно вернулся домой. Понятно, что его жене это не понравилось, и супруга высказала нетрезвому мужу, все, что о нем думает. Устроенный скандал мужчину обозлил. Чтобы отомстить жене, гражданин решил "пошутить". Он ничего умнее не придумал, как позвонить в "скорую помощь".
Врачам он заявил, что у его жены налицо проблемы со здоровьем и очень похоже, что это коронавирус.
"Скорая помощь" сообщение приняла и, понимая обстановку, приехала очень быстро. Но дверь в дом врачам не открыли. Тогда медики, как требует инструкция, позвонили в полицию и рассказали про вызов.
Оказалось, что звонивший врачам гражданин хорошо известен местным правоохранителям. Выяснилось, что "шутник" давно числится в полицейских базах. Он уже привлекался к ответственности за лжеминирование, кражи и побои.
На гражданина полицейские составили протокол за заведомо ложный вызов "скорой помощи". Это первый наказанный в регионе за подобные выходки. Сколько гражданину придется заплатить за пустую поездку медиков, пока не сообщается.
Пока за такие выходки максимальное наказание - 500 рублей. Но этот случай лишний раз доказывает, что за подобные шутки надо наказывать строже, чем обычно.
Сейчас в Государственной Думе обсуждаются поправки в законодательство, по которым штрафы, в том числе и за ложный вызов врачей, вырастут многократно. До нескольких миллионов рублей.