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Рубрика: Происшествия

Дорогая шутка

За ложные вызовы "скорой" станут наказывать жестче
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 65(8119)
Очень плохо закончились вчера посиделки с алкоголем для жителя небольшого города Тавда Свердловской области. Нетрезвый мужчина вызвал "скорую помощь" для своей супруги, заявив, что у нее коронавирус.
Фото: Артем Геодакян/ ТАСС Фото: Артем Геодакян/ ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ ТАСС

По информации пресс-службы областного управления МВД, ситуация поначалу была совершенно стандартная - местный житель выпивал с другом и по этой причине поздно вернулся домой. Понятно, что его жене это не понравилось, и супруга высказала нетрезвому мужу, все, что о нем думает. Устроенный скандал мужчину обозлил. Чтобы отомстить жене, гражданин решил "пошутить". Он ничего умнее не придумал, как позвонить в "скорую помощь".

Фото: Jane Barlow/WPA Pool/Getty Images
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Врачам он заявил, что у его жены налицо проблемы со здоровьем и очень похоже, что это коронавирус.

"Скорая помощь" сообщение приняла и, понимая обстановку, приехала очень быстро. Но дверь в дом врачам не открыли. Тогда медики, как требует инструкция, позвонили в полицию и рассказали про вызов.

Оказалось, что звонивший врачам гражданин хорошо известен местным правоохранителям. Выяснилось, что "шутник" давно числится в полицейских базах. Он уже привлекался к ответственности за лжеминирование, кражи и побои.

На гражданина полицейские составили протокол за заведомо ложный вызов "скорой помощи". Это первый наказанный в регионе за подобные выходки. Сколько гражданину придется заплатить за пустую поездку медиков, пока не сообщается.

Пока за такие выходки максимальное наказание - 500 рублей. Но этот случай лишний раз доказывает, что за подобные шутки надо наказывать строже, чем обычно.

Сейчас в Государственной Думе обсуждаются поправки в законодательство, по которым штрафы, в том числе и за ложный вызов врачей, вырастут многократно. До нескольких миллионов рублей.

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