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25.03.2020 20:37
Рубрика: Происшествия

Срок давности не поможет

Жестокое убийство женщины и двух девушек раскрыли через 15 лет
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 65(8119)
Кровавое преступление, когда в столичной квартире были обнаружены трупы женщины, ее 17-летней дочери и пришедшей к ней в гости подруги, раскрыли следователи Следственного комитета России. Уникальность этого расследования заключается в том, что преступник был установлен и задержан через 15 лет.

"В январе 2005 года в квартире жилого дома по улице Клязьминская в городе Москве обнаружено тело женщины и двух девушек с множественными ножевыми ранениями. Преступник с места происшествия скрылся, и его длительное время невозможно было установить", - рассказали в СКР.

Фото: iStock
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При этом во время осмотра места происшествия на линолеуме был обнаружен след крови потерпевших, из которого удалось выделить генотип неизвестного мужчины.

"Следователями отобрано и проверено 65 биологических образцов, проведено более 80 экспертиз, в том числе более 60 генетических, допрошено более 70 человек. На протяжении всего времени следователи и криминалисты не оставляли попыток установить лицо, причастное к убийству", - отметили в Следственном комитете.

При проверке новых версий дело изучили сотрудники подразделения по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет. В итоге удалось установить и задержать подозреваемого 1985 года рождения (на момент убийства - 20 лет).

Мужчина признал свою вину. Он пояснил, что мотивом убийства стала ревность к одной из 17-летних девушек. Остальных же убил, чтобы не оставлять свидетелей.

Происшествия Преступления Криминал Правительство Следственный комитет

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