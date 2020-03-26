ФСБ задержала участника нападения на десантников 6-й роты в Чечне

Во Владимирской области сотрудники ФСБ задержали бывшего боевика, который участвовал в нападении на десантников 6-й роты в Чечне.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ во Владимирской области, задержан уроженец Чечни Майрбек Башаев 1983 г.р., подозреваемый в нападении на десантников. Как отметили в ЦОС, неопровержимые доказательства его причастности к этому преступлению были собраны ФСБ совместно со Следственным комитетом.

В спецслужбе подчеркнули, что ФСБ, руководствуясь принципом неотвратимости наказания, продолжает розыск всех участников нападения на военнослужащих 6 парашютной десантной роты 104 полка 76 Псковской дивизии ВДВ. Десантники вели бой с превосходящими в несколько раз силами боевиков с 29 февраля по 1 марта 2000 года в окрестностях селения Улус-Керт Шайтойского района Чеченской Республики. В результате 84 десантника погибли.

Как отметили в ФСБ, мероприятия по розыску участников преступлений террористического характера прошлых лет, избежавших уголовной ответственности, продолжаются.