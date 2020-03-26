Генпрокуратура нашла в соцсетях и мессенджерах новые "коронавирусные" фейки

Генеральная прокуратура выявила в соцсетях и мессенджерах новые "коронавирусные" фейки. Как сообщили обозревателю "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, речь идет о размещении лживых сообщений под видом настоящей информации, которые создают угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности.

Так, в "Twitter" на странице одного из пользователей прокурорами было выявлено сообщение с изображением якобы приказа министра обороны РФ "О введении в городе Москве комендантского часа". В то же время, согласно официальным данным Роспотребнадзора, в настоящее время никаких решений органов госвласти относительно введения комендантского часа не выносилось. Что касается непосредственно "приказа министра обороны" то он первый раз появился в Сети еще 18 марта. В это же день в Минобороны России заявили, что распространённое в социальных сетях изображение якобы "приказа" Минобороны России о "введении комендантского часа" в городе Москве - грубо слепленная фальшивка, вброшенная представителями одной из соседних стран.

Как подчеркнули в Минобороны, подобных документов военного ведомства ни по содержанию, ни по оформлению не было и не может быть в принципе.

Таким образом, как отметили в Генпрокуратуре в Twitter, была размещена заведомо недостоверная общественно значимая информация. Также в ходе мониторинга Генпрокуратурой соцсетей были выявлены и другие фейки.

Так, в российской соцсети "ВКонтакте" на странице сообщества "Лентач" один из пользователей обосновывал утверждение об "уничтожении человечества вирусом COVID-19". Такая недостоверная информация по видом достоверной, по мнению прокуратуры, создает предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и безопасности.

Аналогичный характер, как сообщили в надзорном ведомстве, имело и сообщение в Twitter на странице "Сегодня надо потерпеть" о "многочисленных жертвах коронавируса в России" с комментариями якобы экспертов, подтверждающих этот факт, которое не соответствует официальным данным Роспотребнадзора.

В Facebook прокуроры, выявили публикацию одного из пользователей, который распространял сведения о "многочисленных фактах заражения коронавирусной инфекцией в Крыму".

После выявления этих и других фейков Генпрокуратура направила в Роскомнадзор, требования о принятии мер по ограничению доступа к этой информации, в том числе в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы.

В свою очередь, Роскомнадзор после получения требований Генпрокуратуры, уже направил администраторам Twitter уведомление об удалении противоправной информации. Кроме того, после получения аналогичного уведомления Роскомнадзора, Facebook удалил недостоверную общественно значимую информацию, касающуюся количества заболевших коронавирусом.