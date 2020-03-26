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26.03.2020 16:56
Рубрика: Происшествия

МВД: Более 500 человек наказаны за нарушение карантина

Текст: Иван Петров
В министерстве внутренних дел России рассказали о реализации комплекса мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, полицейские в круглосуточном режиме осуществляют сбор информации о лицах, пересекающих границу РФ и прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

"МВД, в том числе территориальные органы, наладили взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов РФ, региональными подразделениями Роспотребнадзора, погранслужбой ФСБ и представителями иных ведомств.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
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"В частности, сотрудниками органов внутренних дел совместно с представителями Роспотребнадзора осуществляются проверки соблюдения карантинных мероприятий и режима самоизоляции гражданами, прибывшими из-за рубежа", - рассказала Волк, уточнив, что ежедневно в таких мероприятиях задействуется порядка 10 тысяч сотрудников полиции.

Отмечается, что за нарушение законодательства, связанного с соблюдением карантинных ограничений, уже привлечено к административной ответственности более 500 лиц.

Кроме того, МВД России осуществляет мониторинг ситуации, складывающейся на транспортных магистралях, в первую очередь, в аэропортах страны. "При необходимости полиция оказывает содействие консульским учреждениям в перевозке групп иностранных пассажиров, следующих транзитом через Московский авиаузел. Только за минувшие сутки было сопровождено 5 групп граждан из Казахстана, Таджикистана и Беларуси", - сообщила официальный представитель МВД.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МВД Правительство Роспотребнадзор Распространение коронавируса COVID-19

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