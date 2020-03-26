Рабочая группа СК будет бороться с фейками о коронавирусе

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился создать специальную группу, которая будет разбираться с фейковыми новостями.

Как объяснила корреспонденту "РГ" официальный представитель СКР Светлана Петренко, эта рабочая группа должна заниматься предупреждением распространения среди населения ложной информации о ситуации с коронавирусной инфекцией в России.

- Деятельность рабочей группы направлена на выявление фактов распространения, в том числе в сети Интернет и мессенджерах, заведомо ложной и непроверенной информации о количестве заболевших коронавирусом (COVID-19) в России, а также иных недостоверных сведений, способствующих паническим настроениям, - уточнила Петренко.

На вопрос, что будет с теми, кого сотрудники СК "поймают за руку", Петренко заявила, что "в соответствии с действующим законодательством Следственным комитетом будет даваться уголовно-правовая оценка таким фактам".