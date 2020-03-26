Курсантов во Владимире заставили брать кредиты на взятки

Силовики задержали бывшего заместителя начальника курса Владимирского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний России. Майора подозревают в вымогательстве взяток с курсантов на общую сумму почти в 5 миллионов рублей.

Следствие во Владимирской области возбудило уголовное дело о взяточничестве во Владимирском юридическом институте ФСИН России. Под подозрение попал 33-летний майор - сотрудник вуза.

- По версии следствия, в январе и феврале 2020 года буквально за несколько дней подозреваемый, используя свое положение, определенным образом манипулируя сознанием курсантов, обещая общее покровительство, получил от 16 обучающихся старшего курса взятки в общем размере 4 миллиона 680 тысяч рублей, - сообщили в региональном Следственном управлении СК.

Дело возбуждено по п. "б" и "в" части 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки с вымогательством, в крупном размере). По данным СК, бывший заместитель начальника курса требовал с подчиненных ему курсантов по 300 тысяч рублей, объясняя, что якобы находится в затруднительном материальном положении, поскольку занимается строительством дома.

- Обучающиеся брали кредиты в банках и передавали деньги преподавателю. Однако следствие не исключает, что причиной поборов стали последствия игровой зависимости подозреваемого, - сообщили в СК.

Когда о финансовых аферах майора стало известно, он попытался скрыться от следствия. Оперативники УФСБ и отдела собственной безопасности УФСИН задержали злоумышленника в Москве. Как уточнили в региональном УФСБ, по ходатайству следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Если вину майора удастся доказать в суде, ему может грозить до 12 лет заключения и многомиллионный штраф.