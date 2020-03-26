Липчанка до смерти избила мужа кастрюлей

В Липецке арестована женщина, избившая бывшего мужа кастрюлей. Мужчина скончался в результате острой кровопотери.

Как сообщили в СУ СК РФ по региону, липчанка подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. За это законом предусмотрено наказание в виде 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, вечером 22 марта между бывшими супругами произошел конфликт: женщину пять раз ударила мужчину по голове металлической кастрюлей и, оставив его истекать кровью, легла спать. Утром она ушла из дома, а когда вернулась, обнаружила, что мужчина мертв.

- Подозреваемая задержана и по ходатайству следователя судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в СК. - Вину в совершении особо тяжкого преступления признала. В настоящее время проводится комплекс следственных действий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, сбора и закрепления доказательственной базы.