В костромскую колонию принесли наркотики в бритвах

Оперативники в Костромской области задержали посылку, переданную одному из осужденных: запрещенные вещества были спрятаны в бритвенных станках.

На территории исправительной колонии № 1 в Костромской области сотрудники УФСИН обнаружили подозрительную посылку, которую 20-летний посетитель принес одному из осужденных. Внутри оказался порошок белого цвета. Он был спрятан под лезвием в одиннадцати одноразовых станках для бритья.

- Изъятый порошок был отправлен на экспертизу, результаты которой подтвердили, что вещество является наркотическим средством метадон общей массой 0,7 грамма. Это считается крупным размером, - пояснили в УФСИН.

По факту передачи наркотиков в колонию возбуждено уголовное дело по п. "б" ч.3 ст.228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения.