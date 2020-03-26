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26.03.2020 13:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В костромскую колонию принесли наркотики в бритвах

Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Фото: УФСИН по Костромской области Фото: УФСИН по Костромской области
Фото: УФСИН по Костромской области

Оперативники в Костромской области задержали посылку, переданную одному из осужденных: запрещенные вещества были спрятаны в бритвенных станках.

Фото: iStock
За пропаганду наркотиков грозят штрафы в полтора миллиона рублей

На территории исправительной колонии № 1 в Костромской области сотрудники УФСИН обнаружили подозрительную посылку, которую 20-летний посетитель принес одному из осужденных. Внутри оказался порошок белого цвета. Он был спрятан под лезвием в одиннадцати одноразовых станках для бритья.

- Изъятый порошок был отправлен на экспертизу, результаты которой подтвердили, что вещество является наркотическим средством метадон общей массой 0,7 грамма. Это считается крупным размером, - пояснили в УФСИН.

По факту передачи наркотиков в колонию возбуждено уголовное дело по п. "б" ч.3 ст.228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Тюрьмы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область Борьба с наркотиками

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