В районе столичного делового центра обрушился строящийся мост

На северо-западе столицы обрушившийся недостроенный мост разбил остекление здания транспортно-пересадочного узла МЦК "Деловой центр". Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

По данным пресс-службы, инцидент произошел сегодня в районе улица Тестовская, 11. При транспортировке металлической конструкции строители задели остекление здания ТПУ. Прибывшие на место дежурные пожарно-спасательного отряда 207 совместно со строителями с помощью специального оборудования и автокрана подняли недостроенный мост и устранили последствия обрушения. Несмотря на инцидент, МЦК функционирует в штатном режиме, несущие конструкции транспортного узла не повреждены. Пострадавших нет.