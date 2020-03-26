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26.03.2020 12:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В районе столичного делового центра обрушился строящийся мост

Текст: Ирина Огилько
Фото: Ирина Огилько Фото: Ирина Огилько
Фото: Ирина Огилько

На северо-западе столицы обрушившийся недостроенный мост разбил остекление здания транспортно-пересадочного узла МЦК "Деловой центр". Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

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По данным пресс-службы, инцидент произошел сегодня в районе улица Тестовская, 11. При транспортировке металлической конструкции строители задели остекление здания ТПУ. Прибывшие на место дежурные пожарно-спасательного отряда 207 совместно со строителями с помощью специального оборудования и автокрана подняли недостроенный мост и устранили последствия обрушения. Несмотря на инцидент, МЦК функционирует в штатном режиме, несущие конструкции транспортного узла не повреждены. Пострадавших нет.

Фото: Ирина Огилько
Происшествия ЧП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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