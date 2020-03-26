В Благовещенске ребенка задавило бетонным блоком

В Благовещенске шестилетний мальчик получил несовместимые с жизнью травмы на одной из производственных баз, руководителем которой был его отец.

На территории предприятия складировались бетонные блоки, одним из которых малыш был придавлен.

"Ребенка в бессознательном состоянии доставили в медицинское учреждение, где скончался от полученных травм",- говорится в официальном сообщении СК РФ по Амурской области.

По факту данной трагедии следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.