В Хабаровском крае распространили фейки о проверках детей в ТЦ и школах

УМВД Хабаровского края опровергло распространяемую информацию в мессенджерах и социальных сетях о проверках детей.

В сообщениях указывается, что с 25 марта по 12 апреля полиция якобы устраивает патрули по торговым центрам и школам и задерживает несовершеннолетних, находящихся без присмотра родителей.

"УМВД России по Хабаровскому краю призывает граждан внимательно относиться к публикуемой информации в интернете и ориентироваться на официальные источники", - сообщает пресс-служба ведомства.

За распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность.