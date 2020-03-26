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26.03.2020 04:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Магадане собака напала на шестилетнюю девочку

Текст: Юлия Гарднер

Бездомная собака напала на шестилетнюю девочку в Магадане. ЧП произошло, когда она гуляла на детской площадке во дворе жилого дома по проспекту Карла Маркса.

Фото: iStock
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"По сведениям детской областной больницы, куда госпитализировали пострадавшую врачи "скорой помощи", у девочки выявлены укушенные раны обоих бедер и ушной раковины", - сообщали в областном следственном управлении СК РФ.

Следователи начали доследственную проверку в отношении должностных лиц администрации города. Она ведется по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

Назначена судебная экспертиза, опрошены законные представители ребенка и очевидцы происшествия.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область Магадан

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