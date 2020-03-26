МЧС занялось ликвидацией последствий первых весенних паводков

Новости

Дом моды Armani начнет пошив медицинских халатов 21:57
Маргарита Симоньян потеряла ребенка 21:57
Ракова: В столице неделю выходных могут продлить и после 5 апреля 21:55
Жителю Махачкалы вернули около 42 тысяч рублей за электроэнергию 21:54
Число случаев заражения COVID-19 в США превысило 75 тысяч человек 21:41
В Москве начнут тестировать на коронавирус родственников больных пневмонией 21:29
По факту взрыва и гибели людей в Магнитогорске возбуждено дело 21:12
Лариса Садилова, Сергей Члиянц и Павел Бардин приступили к новым фильмам 21:05
Звезда "Клана Сопрано" Марк Блум умер от коронавируса 21:05
Супермаркет в США выбросил продуктов на $35 тысяч после кашля покупателя 21:02
Жителей Подмосковья будут лечить от коронавируса в семи городах 21:01
ЦОДД предупреждает о пробках в направлении области 20:52
Еще один автозавод приостановит работу в России 20:49
После взрыва в Магнитогорске годовалый ребенок доставлен в реанимацию 20:33
Росстат продлил сроки сдачи отчетности в связи с выходными днями 20:22
Национальные парки и заказники будут закрыты на следующей неделе 20:17
Москалькова: Отказывающиеся от поездок из-за COVID не должны терять деньги за билеты 20:15
Развожаев попросил туристов не ехать в Севастополь в нерабочие дни 20:15
Детям в Подмосковье выдадут школьные компьютеры на время карантина 20:09
Власти Магнитогорска окажут помощь жителям дома, где произошел взрыв 20:07
Власти Москвы рассказали о графике работы АЗС из-за коронавируса 20:07
Курсантов во Владимире заставили брать кредиты на взятки 19:47
Россиянин скончался на Кубе от коронавируса 19:43
В Петербурге закроется 120 автобусных маршрутов 19:39
Минск: Румас подтвердил разработку мер для стабильной работы экономики 19:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пандемия COVID-19: Какие страны помогли, а какие повели себя, как эгоисты
Пандемия COVID-19: Какие страны помогли, а какие повели себя, как эгоисты
Как не потерять в зарплате во время карантина
Как не потерять в зарплате во время карантина
Видеотрансляция: онлайн пресс-конференция "Школа онлайн: дети, родители, учителя"
Видеотрансляция: онлайн пресс-конференция "Школа онлайн: дети, родители, учителя"
26.03.2020 20:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вода идет на юг и в центр

МЧС занялось ликвидацией последствий первых весенних паводков
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 66(8120)
Для МЧС России наступает активная пора борьбы с природными катаклизмами. С пожарами пока ситуация наиболее опасна в Хакасии. Но на первые роли выходят все же не пожары, а паводки. Наиболее тревожная ситуация в Поволжье и Центральных районах России. И прогноз негативный, ситуация будет лишь усугубляться.

По прогнозу Росгидромета, чьи данные приводит на своем сайте пресс-служба МЧС, во второй половине марта и в апреле полностью растает лед на большинстве рек страны. В марте-апреле на большей части территории страны установятся положительные суточные температуры.

Но уже сейчас в восьми субъектах Приволжского и Центрального федеральных округов отрезанными от большой земли оказались 14 населенных пунктов. Под водой находятся 46 приусадебных участков, 19 низководных мостов, три участка автомобильных дорог.

На селекторном совещании региональные руководители сообщили, что спасатели организовали помощь людям в этих поселках. Также проводится моделирование развития обстановки, информация своевременно доводится до органов управления всех уровней.

Фото: Владимир Смирнов
В регионах Верхневолжья начался паводок

- Организовано информирование населения о складывающейся обстановке, ведется постоянное взаимодействие со старостами населенных пунктов и главами сельских поселений на случай ухудшения ситуации в районах, в которые большая вода может прийти раньше остальных, - сообщили в пресс-службе МЧС России.

Также, по их данным, для защиты от весенних паводков на территории страны формируется группировка общей численностью более 772 тысяч человек и около 167 тысяч единиц техники. В случае необходимости будет задействовано свыше 13 тысяч плавсредств и более 280 воздушных судов. Для мониторинга развернуто 2685 гидрологических постов.

И это при том, что угроза подтоплений находится только в начальной стадии. В МЧС напомнили, что до сих пор продолжают действовать 786 ледовых переправ и 143 зимника. Ледовые переправы в марте активно закрывались в Кемеровской, Иркутской областях, Красноярском крае, Республике Коми.

Армия

Ранняя весна внесла свои коррективы в боевую учебу инженерных подразделений Центрального военного округа. Вместо тренировок на полигонах саперы занялись реальным делом - по просьбе местных властей они ликвидируют ледяной покров на затороопасных участках сибирских рек.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В Алтайском крае борются со снегопадами и готовятся к паводкам

Один из таких участков находится в Алтайском крае, в 17 километрах от Бийска. Направить туда военных попросил глава района. Чтобы защитить от подтопления населенные пункты, расположенные вверх по течению реки Бия, саперы будут подрывать морозный панцирь, сковавший местные воды. Армейские инженеры уже подсчитали, что для предотвращения чрезвычайной ситуации понадобится более тонны тротила. Для большей эффективности трехкилограммовые заряды решено закладывать под лед, толщина которого достигает метра. На Бию уже перебросили подрывную команду. В нее вошли саперы 41-й общевойсковой армии ЦВО.

В округе сформировали десять подрывных и четыре эвакуационно-спасательные команды. Готова и техника - автомобили повышенной проходимости, плавающие транспортеры ПТС-1 и санитарные машины.

Кроме того, отдельный авиационный полк ЦВО выделил звено вертолетов Ми-8. Его экипажи могут оперативно вылететь в любую точку, где в экстренной эвакуации нуждаются пострадавшие от стихии люди. Координировать спасательные работы будут из регионального центра управления штаба округа в Екатеринбурге.

Подготовил Юрий Гаврилов

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Власть Безопасность Спецслужбы Власть Безопасность Армия Правительство МЧС Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Северо-Запад ПФО ЦФО СФО Хакасия СФО Кемеровская область СФО Иркутская область

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин: Надеюсь, мы победим коронавирус даже раньше, чем за три месяца
За отказ соблюдать карантин смогут оштрафовать на 300 тысяч рублей
В Кремле рассказали о сроках налоговых мер по процентам на вклады
Собянин: В Москве будут работать все аптеки и продуктовые магазины
Россия прекращает все авиасообщение с другими странами
ФСБ задержала группу хакеров, продававших краденые кредитки
Как делить имущество при разводе