МЧС занялось ликвидацией последствий первых весенних паводков

Для МЧС России наступает активная пора борьбы с природными катаклизмами. С пожарами пока ситуация наиболее опасна в Хакасии. Но на первые роли выходят все же не пожары, а паводки. Наиболее тревожная ситуация в Поволжье и Центральных районах России. И прогноз негативный, ситуация будет лишь усугубляться.

По прогнозу Росгидромета, чьи данные приводит на своем сайте пресс-служба МЧС, во второй половине марта и в апреле полностью растает лед на большинстве рек страны. В марте-апреле на большей части территории страны установятся положительные суточные температуры.

Но уже сейчас в восьми субъектах Приволжского и Центрального федеральных округов отрезанными от большой земли оказались 14 населенных пунктов. Под водой находятся 46 приусадебных участков, 19 низководных мостов, три участка автомобильных дорог.

На селекторном совещании региональные руководители сообщили, что спасатели организовали помощь людям в этих поселках. Также проводится моделирование развития обстановки, информация своевременно доводится до органов управления всех уровней.

- Организовано информирование населения о складывающейся обстановке, ведется постоянное взаимодействие со старостами населенных пунктов и главами сельских поселений на случай ухудшения ситуации в районах, в которые большая вода может прийти раньше остальных, - сообщили в пресс-службе МЧС России.

Также, по их данным, для защиты от весенних паводков на территории страны формируется группировка общей численностью более 772 тысяч человек и около 167 тысяч единиц техники. В случае необходимости будет задействовано свыше 13 тысяч плавсредств и более 280 воздушных судов. Для мониторинга развернуто 2685 гидрологических постов.

И это при том, что угроза подтоплений находится только в начальной стадии. В МЧС напомнили, что до сих пор продолжают действовать 786 ледовых переправ и 143 зимника. Ледовые переправы в марте активно закрывались в Кемеровской, Иркутской областях, Красноярском крае, Республике Коми.

Армия

Ранняя весна внесла свои коррективы в боевую учебу инженерных подразделений Центрального военного округа. Вместо тренировок на полигонах саперы занялись реальным делом - по просьбе местных властей они ликвидируют ледяной покров на затороопасных участках сибирских рек.

Один из таких участков находится в Алтайском крае, в 17 километрах от Бийска. Направить туда военных попросил глава района. Чтобы защитить от подтопления населенные пункты, расположенные вверх по течению реки Бия, саперы будут подрывать морозный панцирь, сковавший местные воды. Армейские инженеры уже подсчитали, что для предотвращения чрезвычайной ситуации понадобится более тонны тротила. Для большей эффективности трехкилограммовые заряды решено закладывать под лед, толщина которого достигает метра. На Бию уже перебросили подрывную команду. В нее вошли саперы 41-й общевойсковой армии ЦВО.

В округе сформировали десять подрывных и четыре эвакуационно-спасательные команды. Готова и техника - автомобили повышенной проходимости, плавающие транспортеры ПТС-1 и санитарные машины.

Кроме того, отдельный авиационный полк ЦВО выделил звено вертолетов Ми-8. Его экипажи могут оперативно вылететь в любую точку, где в экстренной эвакуации нуждаются пострадавшие от стихии люди. Координировать спасательные работы будут из регионального центра управления штаба округа в Екатеринбурге.

Подготовил Юрий Гаврилов