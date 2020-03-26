В Ульяновске руководитель обокрал собственный офис и вызвал полицию

В дежурную часть полиции Ульяновска позвонил 22-летний руководитель офиса оператора мобильной связи и заявил о краже из сейфа денежных купюр на сумму 445 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД по области.

Однако, прибывшая на место следственно-оперативная группа вскоре задержала по подозрению в совершении этого преступления самого заявителя.

Полицейские установили, что руководитель офиса в течение длительного времени присваивал себе денежные средства, лишив компанию суммы более 300 тысяч рублей. Узнав о том, что в офис приедет проверяющий, подозреваемый решил скрыть недостачу, организовав хищение еще 140 тысяч рублей. На помощь в этом деле он пригласил двух своих приятелей. Вручив им ключи от офиса и сейфа и сообщив код для отключения сигнализации, он подговорил их совершить кражу.

В ночь с 23 на 24 марта сообщники проникли в помещение, сделав все по инструкции, и похитили деньги из сейфа.

- Проводятся проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения, - сообщают в пресс-службе ведомства.