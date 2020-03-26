Новосибирское коллекторское агентство, сотрудники которого донимали телефонными звонками жительницу Новокузнецка, оштрафовано на 200 тысяч рублей.

Договор займа незначительной суммы с кредитной организацией в мае прошлого года заключил сын новокузнечанки. Но деньги в срок не вернул, и кредиторы прибегли к услугам конторы, специализирующейся на "выбивании" просроченных долгов.

В результате жизнь женщины, которая о задолженности сына понятия не имела, превратилась в настоящий кошмар. Представитель коллекторского агентства стал названивать ей порой несколько раз в сутки, не представляясь и не упоминая ни названия кредитора, ни юрлица, действующего от его имени. "Бомбардировка" повторялась каждую неделю. При этом телефонные переговоры записывались, хотя собеседницу об аудиозаписи никто не предупреждал. В итоге измученная женщина обратилась в отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью коллекторов УФССП России.

- Суд рассмотрел административное дело и признал юридическое лицо виновным, - сообщила "РГ" главный специалист-эксперт группы по взаимодействию со СМИ службы судебных приставов по Кемеровской области Наталья Прокофьева. - Правонарушителю назначен штраф в размере двухсот тысяч рублей. Надо сказать, что эта организация уже неоднократно привлекалось к ответственности - в Алтайском крае, Новосибирске, Чувашии, Санкт-Петербурге, Рязани, Перми, Татарстане, Челябинске и других регионах страны. И ее исключили из реестра юрлиц, основным видом деятельности которых является возврат просроченной задолженности.

Кстати

Это дело о некорректном поведении коллекторов в Сибири не первое. В октябре прошлого года "РГ" писала о новосибирском агентстве, буквально изводившем телефонными звонками жительницу Кемеровской области и ее знакомых за просроченные платежи. По многу раз за сутки им грозили уголовным наказанием, добавляя: если долг останется непогашенным, о нем узнают работодатель и коллеги заемщицы. Беспардонных взыскателей оштрафовали на пятьдесят тысяч рублей. А их коллеги, пытавшиеся "выбить" долги у граждан, которые на самом деле должниками не являлись, заплатили 150 тысяч. Всего же за минувший год, по данным ФССП, к кузбасским приставам поступило более шестисот жалоб на действия коллекторов и микрофинансовых организаций, а общая сумма штрафов превысила 5,5 миллиона рублей (для сравнения: в 2018-м - 2,9 миллиона).