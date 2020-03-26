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26.03.2020 09:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Томске загорелась крыша здания на площади 1000 квадратных метров

Текст: Никита Зайков

Почти сотня томских пожарных борются с огнем на крыше административного здания по проспекту Кирова, 58.

Как уточнили в областном ГУ МЧС, сообщение о пожаре на крыше административной трехэтажки поступило около 12.15 по местному времени. В ликвидации огня на данный момент задействовано 98 человек и 25 единиц техники.

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По данным ТАСС, площадь возгорания составила около 1 тысячи квадратных метров.

Пожару присвоен повышенный, третий ранг сложности. В связи с происшествием в Томске перекрыли проспект Кирова, одну из самых оживленных городских автомагистралей. Улица ведет к автовокзалу и железнодорожному вокзалу, на этом участке проходит полтора десятка маршрутов общественного транспорта.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

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