В Томске загорелась крыша здания на площади 1000 квадратных метров

Почти сотня томских пожарных борются с огнем на крыше административного здания по проспекту Кирова, 58.

Как уточнили в областном ГУ МЧС, сообщение о пожаре на крыше административной трехэтажки поступило около 12.15 по местному времени. В ликвидации огня на данный момент задействовано 98 человек и 25 единиц техники.

По данным ТАСС, площадь возгорания составила около 1 тысячи квадратных метров.

Пожару присвоен повышенный, третий ранг сложности. В связи с происшествием в Томске перекрыли проспект Кирова, одну из самых оживленных городских автомагистралей. Улица ведет к автовокзалу и железнодорожному вокзалу, на этом участке проходит полтора десятка маршрутов общественного транспорта.