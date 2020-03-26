Петербургскую семью, нарушившую самоизоляцию, направили в обсерватор

В Петербурге семью с двумя детьми принудительно направили в обсерватор. Ранее эта семья нарушила режим самоизоляции, сообщает администрация города.

Решение о направлении в обсерватор принимало рериональное управление Роспотребнадзора.

Стоит отметить, что сам обсерватор более чем комфортен, это пансионат "Заря" в поселке Репино Курортного района Петербурга. Помимо этой семьи, в пансионате находятся еще два человека, пойманные на нарушении режима.

Тем не менее, воспринимать нахождение в обсерваторе как отдых на курорте не стоит. Никаких развлечений здесь, естественно, нет. Семья живет вместе в двухкомнатном номере, другие граждане - в отдельных номерах. Выходить из номера запрещено.

Проживающих обеспечивают питанием и средствами гигиены. Никаких признаков заболевания коронавирусной инфекцией у них в данный момент нет. Семеро врачей и шестеро медсестер живут в соседнем корпусе. Обсерватор охраняется, вход и выход запрещены.

Стоит отметить, что сейчас в Петербурге, как и по всей стране, режим самоизоляции должны соблюдать тысячи человек. Чтобы удостовериться, что люди сидят дома, по участковые врачи и полицейские ходят по квартирам.