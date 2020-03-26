Под Петербургом 60 человек тушат пожар на бывшем авторемонтном заводе

В Петербурге в поселке Мартышкино Петродворцового района загорелись корпуса бывшего авторемонтного завода, площадь пожара достигла 500 квадратных метров, сообщает Управление МЧС Северной столицы.

Загорелись три ангара, каждый из которых имеет площадь 300 квадратных метров и высотой 7 метров.

Внутри находятся деревянные доски. Из-за этого пламя очень быстро распространяется. Вызов поступил в 17.16, первые машины с огнеборцами прибыли уже через несколько минут. Но уже к 17.45 пожару был присвоен второй номер сложности, а в 18.10 - третий.

Сейчас возгорание тушат 60 человек, задействовано 15 единиц техники. В ГУ МЧС по Петербургу отмечают, что по предварительным данным никто не пострадал.