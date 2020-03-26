В детсаду Петербурга девочка насмерть разбилась на прогулке

Трагедией закончилась прогулка в детском садике Калининского района Петербурга. Трехлетняя девочка, играя на детской площадке, упала и получила травму, от которой скончалась на месте, сообщает следственный комитет по Северной столице.

По факту случившегося в ведомстве возбудили уголовное дело по статье 109, часть 2. Эта статья предусматривает ответственность за причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей.

Сейчас следователи опрашивают сотрудников детского сада, просматривают записи с камер видеонаблюдения.

Тело погибшего ребенка отдано на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти.