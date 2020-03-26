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26.03.2020 11:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ленобласти нашли две свалки вблизи районов массовой застройки

Текст: Вера Черенева

В Ленинградской области во Всеволожском районе возле деревни Старая и поселка Янино, где ведется активное жилищное строительство, обнаружены две крупные нелегальные свалки, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-слжуба региональный Следственного комитета.

Фото: iStock
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На свалке у деревни Старая, население которой, к слову, 12 тысяч человек, найден строительный мусор, покрышки, полимерные отходы, канистры с остатками топлива, газобетонные конструкции, сломанная сантехника. Возле свалки был произведен забор проб воздуха и сточных вод. Результаты неутешительные: по отдельным показателям концентрация вредных веществ оказалась выше предельно допустимых значений.

По оценке СК по Ленинградской области, многие вещества, которые обнаружены на свалке, относятся к четвертому классу опасности.

Аналогичная ситуация зафиксирована на свалке у Янино, в этом поселке, к слову, проживает порядка 8,9 тысяч человек.

Сейчас следователи выясняют, кто устроил на участках свалку, а также, кто и откуда возил сюда отходы.

Общество Экология Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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