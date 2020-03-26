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26.03.2020 10:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге сын зарезал своих родителей

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге 30-летний мужчина напал на своих родителей и зарезал их. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", сообщает СК по Северной столице.

50-летняя мать скончалась прямо в квартире, 56-летний отец в момент приезда "скорой" еще был жив и умер по дороге в больницу.

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Нападавший был задержан по горячим следам. В ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения, сторона следствия планирует ходатайствовать об аресте.

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося, устанавливаются мотивы, которыми руководствовался сын.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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