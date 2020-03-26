В Петербурге сын зарезал своих родителей

В Петербурге 30-летний мужчина напал на своих родителей и зарезал их. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", сообщает СК по Северной столице.

50-летняя мать скончалась прямо в квартире, 56-летний отец в момент приезда "скорой" еще был жив и умер по дороге в больницу.

Нападавший был задержан по горячим следам. В ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения, сторона следствия планирует ходатайствовать об аресте.

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося, устанавливаются мотивы, которыми руководствовался сын.