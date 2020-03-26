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26.03.2020 12:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Начальник отдела ГИБДД Новочеркасска стал фигурантом уголовного дела

Текст: Тимур Алиев (Ростов-на-Дону)

Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела ГИБДД межмуниципального управления МВД России "Новочеркасское" Евгения Ганзенко, сообщает Следственный комитет РФ по Ростовской области.

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Майор полиции подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Получение взятки должностным лицом, совершенное в крупном размере".

По версии следствия, начальник отдела ГИБДД получил от своего подчиненного за покровительство и продвижение по службе крупную сумму.

Задержание полицейского проходило совместно с сотрудниками УФСБ по Ростовской области.

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