Начальник отдела ГИБДД Новочеркасска стал фигурантом уголовного дела

Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела ГИБДД межмуниципального управления МВД России "Новочеркасское" Евгения Ганзенко, сообщает Следственный комитет РФ по Ростовской области.

Майор полиции подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Получение взятки должностным лицом, совершенное в крупном размере".

По версии следствия, начальник отдела ГИБДД получил от своего подчиненного за покровительство и продвижение по службе крупную сумму.

Задержание полицейского проходило совместно с сотрудниками УФСБ по Ростовской области.